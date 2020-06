München setzt sich gegen Münster durch Gewinner des Tatort-Votings: "Wenn Frauen Austern essen"

In den Sommermonaten haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, aus den 50 erfolgreichsten Tatort-Folgen der letzten 20 Jahre mit 30 Ermittlerteams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wöchentlich ihren Favoriten zu wählen. Die Stimmabgabe erfolgt ausschließlich online über "www.DasErste.de/tatort-voting" (für Deutschland) und "https://extra.ORF.at/" (für Österreich). Direkt nach der Ausstrahlung des ersten Wunsch-"Tatorts" am Sonntag, 21. Juni beginnt das Voting für den zweiten Wunsch-"Tatort" am darauffolgenden Sonntag von neuem. Die Abstimmung startet wieder von Null. Die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten "Tatort“ also nicht mitgezählt. Der letzte Wunsch-"Tatort" wird am 30. August 2020 zu sehen sein. Alle "Tatort"-Sieger werden nach Ausstrahlung im Ersten jeweils für sechs Monate in der ARD Mediathek bereit stehen.