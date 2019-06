Mitmischen! 2019 Das war der dritte Tag

Eigentlich erwartete die Mitmischerinnen und Mitmischer des Umweltmagazins "Unkraut" heute eine Führung durch Studios, Schnitträume und Redaktionen. Doch der sonnige Mittwochmorgen begann erst einmal so, wie es sich die naturaffinen Teilnehmer nicht besser hätten wünschen können, nämlich im Garten. Genauer gesagt ging es mit "Unkraut"-Redakteurin Ruth Petscharnig auf einen Kurzbesuch in den "Querbeet"-Garten in München-Freimann.

"Alles echt, kein Fake" im Querbeet-Garten

Die Mitmischer/innen Katrin Walch, Rudi Amannsberger und "Unkraut"-Redakteurin Ruth Petscharnig im "Querbeet"-Garten.

"Toll, dass ein Sender sowas hat", sagte Mitmischerin Petra Maier beim Anblick der vielen Blumen, Kräuter und Gemüsesorten. "Da sieht man, dass wirklich alles echt ist und wächst, kein Fake". Auch die anderen Mitmischer waren begeistert, dass sie heute "in echt" die Pflanzen wiedererkennen, die sie vor wenigen Wochen noch bei "Querbeet" gesehen haben.

Der besondere "quer"-Blick

Eine weitere Mitmischer-Gruppe traf sich kurze Zeit später bei einem ganz anderen BR-Gewächs, der "quer"-Redaktion. Empfangen wurde sie von Christoph Thees, dem stellvertretenden Redaktionsleiter. Auf dem Programm stand am Nachmittag noch ein Schnitt der Beiträge gemeinsam mit den Autoren.

Die Mitmischer Theresa Lang, Christine Kistler (v.l.) und Bernhard Reiser (r.) treffen in der "quer"-Redaktion Moderator Christoph Süß (l.).

Doch vorher nahm Thees seine Mitmischer noch mit in die Redaktionsbesprechung, in der viel diskutiert wurde. Genau das mache "quer" aus. "Wir wollen einen besonderen Blick auf die Dinge. Und den bekommen wir durch die Diskussion und unser Bauchgefühl", sagte Thees. "Aber was wir auch merken: Wenn wir zu viele negative Themen haben, zu depri sind, dann merkt man das an der Quote". Bei seinen Besuchern brauchte er sich jedoch keine Sorge um schlechte Laune zu machen. Sie waren sichtlich glücklich, dass sie bei Mitmischen! heute einmal hinter die Kulissen blicken konnten.