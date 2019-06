Medienkompetenzprojekte Mitmischer bei CamOn

Bereits am Wochenende haben 20 Jugendliche aus ganz Bayern den BR unsicher und sich selbst in Sachen Kamera fit gemacht. In den nächsten Tagen begleiten die Schülerinnen und Schüler filmisch einige der Mitmischer in den jeweiligen Redaktionen und dokumentieren die Aktionen in kleinen Videos.

Bereits am Wochenende haben 20 Jugendliche aus ganz Bayern den BR unsicher und sich selbst in Sachen Kamera fit gemacht. In den nächsten Tagen begleiten die Schülerinnen und Schüler filmisch einige der Mitmischer in den jeweiligen Redaktionen und dokumentieren die Aktionen in kleinen Videos. Kameratraining, Storytelling – volles Programm am Wochenende für die Jugendlichen und ihre BR-Coache. Schließlich wird gleich heute mit den ersten Mitmischern "heiß" gedreht.

Aber die Jugendlichen von Gymnasien aus München und Murnau, einer Realschule aus Rosenheim und einer Fachoberschule aus Nürnberg werden nicht nur hinter den Kameras aktiv sein, einige von ihnen sind auch selbst Mitmischer.

Das Videocamp CamOn ist ein Angebot der BR-Medienkompetenzprojekte. (www.br.de/medienkompetenzprojekte) Mal ist CamOn eine Woche bei den Schulen vor Ort, mal in München. Die Kombination von CamOn (www.br.de/camon) und Mitmischen hat heuer Premiere.