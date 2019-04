BR Mitmischen! Fragen und Antworten zur Publikumsaktion

Sie haben noch weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne über mitmischen@br.de oder 089 5900 10540.

Sofern möglich, empfehlen wir Ihnen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn an unseren Standorten ist die Parkplatzsituation beengt und wir können leider keine Parkplätze für Sie zur Verfügung stellen. In der Zusage von uns erhalten Sie genaue Angaben.

Für Sie fallen keine Kosten an, Ihre Fahrtkosten übernehmen wir. Das Formular dafür erhalten Sie dann mit der Zusage.

Wir versuchen alle Interessen zu berücksichtigen und geben unser Bestes, Sie in Ihrem Wunschbereich einzuteilen. Geben Sie Ihre Wünsche bitte ausführlich im Anmeldeformular an.

In der Regel sind Sie einen ganzen Tag bei uns. Genaue Uhrzeiten können wir Ihnen erst in der Zusage mitteilen, weil Anfang und Ende Ihres Mitmischen-Tages von dem Programm des jeweiligen Tages bestimmt wird.

Nein, leider nicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der BR-Aktion „Mitmischen!“ müssen volljährig sein.

Wir brauchen von Ihnen einen gültigen Lichtbildausweis.

Sie müssen keine Verpflegung mitbringen, die Redaktionen werden Sie mit Essen und Trinken versorgen.

Bitte kleiden Sie sich praktisch: Viele Mitmischer sind den ganzen Tag mit unseren Reportern unterwegs, da sind z.B. bequeme Schuhe von Vorteil.

Am Empfang werden Sie von uns an einem extra gekennzeichneten Stand begrüßt und bekommen einen Tagesausweis. Dort werden Sie dann auch von den Kolleginnen und Kollegen abgeholt, in deren Bereich Sie mitmischen.

Ja, sehr gerne sogar! Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erlebnisse bei uns in den sozialen Netzwerken teilen. Sie können auch gerne den Hashtag #BRmitmischen verwenden. Und auch wir berichten auf br.de/mitmischen, unseren Social Media-Kanälen und in unseren Programmen über die Aktion.