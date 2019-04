Gerhard Schmitt-Thiel Der Erfinder der "Showgeschichten"

21. Oktober 1941

Gerhard Schmitt-Thiel in Hamm/Westfalen geboren

1968

Erstes juristisches Staatsexamen

1969 bis 1979

Hessischer Rundfunk, Leiter beim HR-Kinderprogramm

1979 bis 1990

Bayerischer Rundfunk, zunächst verantwortlich für Quizsendungen und Sonderprojekte u.a. "Was bin ich?" und "Alles oder nichts", Leiter der Abteilung Quiz und Sonderprojekte, stellvertretender Unterhaltungschef

1986 bis 2003

Gastgeber und Gesprächspartner bei den "Showgeschichten" im BR

1989

Erstmals Zirkusdirektor bei "Stars in der Manege"

seit 1990

Freiberuflicher Moderator, Berater und Produzent.

Moderationen: Wiener Opernball, Zirkusfestival Monte Carlo, Menschen mit Herz, Bayerischer Filmpreis sowie zahlreiche Konzerte und Großveranstaltungen

2013

Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland