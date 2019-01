Mercedes Riederer Die Teamplayerin

1952

in München geboren

Studium

Geschichte, Spanisch und Französisch an der LMU München und an der Pariser Sorbonne

1972 - 1973

Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule

ab 1974

freie Mitarbeiterin und später Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk in den Hörfunk-Abteilungen Jugendfunk und Zeitfunk

ab 1985

stellvertretende Leiterin der Deutschen Journalistenschule, daneben weiter Moderatorin und Redakteurin beim BR Hörfunk für die "Welt am Morgen"

1994 - 2002

Leiterin der Deutschen Journalistenschule und seit 1999 auch Vorstandsmitglied des European Journalism Centre in Maastricht

ab 2002

Chefredakteurin BR Hörfunk

2010

Verleihung des Publizistikpreises der Stadt München