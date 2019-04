Dr. Isabel Mühlfenzl Die Wirtschaftsexpertin

12. August 1927

Isabel Mühlfenzl in Frontenhausen geboren

1959

Promotion in Volkswirtschaftslehre

1961 bis 1964

Redakteurin im Wirtschaftsfunk

1964

Heirat mit Rudolf Mühlfenzl, späterer Chefredakteur Fernsehen

1964 bis 1970

Zahlreiche Dokumentationen über wirtschaftswissenschaftliche und weltpolitische Themen in Hörfunk und Fernsehen

1970 bis 1992

Wirtschaftsredakteurin im Fernsehen und Moderation von "Telekolleg Volkswirtschaft", "Plusminus", "ABC der Wirtschaft", "Profile" und "Blickpunkt Wirtschaft"

ab 1970

Tätigkeit an den Universitäten Rochester, New York und Stanford