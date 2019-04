Dr. Gustava Mösler Erste Hörfunkdirektorin

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Dr. Gustava Mösler im Interview: Erste Hörfunkdirektorin | BR Geschichte(n)

Dass sie Anfang der 1950er Jahre als Journalistin zum Rundfunk wollte, lag an der Aufbruchstimmung damals, erzählt Gustava Mösler: "Da fing ja eine neue Zeit an, Gott sei Dank! Die Freiheit und die Unabhängigkeit. Bei all dem wollte ich mitarbeiten." Anfangs sei sie mehr mitgelaufen, habe Bänder getragen und durfte auch mal einen Knopf drücken. Dabei blieb es nicht.

Gustava Mösler kam zu Gerhard Szczesny in das "Nachtstudio", prägte die Sendung lange Jahre und wurde in den 70er Jahren Leiterin der Wissenschaftsredaktion. Ihre beste Zeit, wie sie im Interview mit Ursula Zimmermann erzählt. 1980 berief man sie zur Hauptabteilungsleiterin Kultur und ab 1982 übernahm Gustava Mösler als erste Frau in der ARD das Amt der Hörfunkdirektorin. Und die männlichen Kollegen? "Die waren natürlich dagegen. (…) Ja, sie mussten es dann akzeptieren, aber gerne haben sie das nicht getan."