Ilse Neubauer Das "Ilse-Hasi"

27. Juni 1942

Geboren in München

1967

Erste Rolle im Residenztheater in "Der Geizige" von Molière

1967

Nach der Schauspielausbildung erhält sie ein Sprecherstipendium bei Bayerischen Rundfunk

ab 1968

Ensemblemitglied am "Intimen Theater" München

ab 1968

Sprecherin im Hörfunk und Fernsehen des Bayerischen Rundfunks

1973

Erste Rolle im Bayerischen Fernsehen, in dem Komödienstadel "Die drei Dorfheiligen"

1979

Rolle in der Serie "Der ganz normale Wahnsinn"

1985

Rolle in der Serie "Franz Xaver Brunnmayr"

1986

Rolle in der Serie "Irgendwie und sowieso"

1987

Rolle in der Serie "Die Hausmeisterin"

1997

Rolle in der Serie "Cafe Meineid"

2004

Rolle in der Serie "München 7"

2013

Rolle in dem Film "Dampfnudelblues"

Weitere Rollen in Filmen und Serien wie "Münchner Geschichten", "Sachrang","Polizeiinspektion 1", "Meister Eder und sein Pumuckl“, u.v.a.