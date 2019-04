Gabi Schnelle Die Moderatorin

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Gabi Schnelle im Interview: Erste Frau am Mikrofon des "Musikjournal" | BR Geschichte(n)

Ihre Hörfunkkarriere beim Bayerischen Rundfunk startete Gabi Schnelle 1971, moderierte Sendungen wie "Sport, Stars, Stereo", "Operettenmelodie" oder "Gute Nacht, Freunde!". 1976 begann sie beim "Musikjournal" und damit auch die Zeit des frühen Aufstehens: Um 5.30 Uhr begrüßte Gabi Schnelle die Hörerinnen und Hörer mit der Titelmelodie von Cat Stevens "Morning has broken". Nicht alle waren mit der ersten Frau am Mikrofon der Morgensendung einverstanden. Sie hörte auch Kommentare wie "Ah so ein Weib braucht man überhaupt nicht in der Früh. Gell, so eine Gschnabberte, so eine Siebengescheite", wie sie Hermine Kaiser im Interview erzählt.

Nach einem kurzen Versuch beim Bayerischen Fernsehen entschied sie sich endgültig für das Radio, denn als sie für die "Abendschau" ein Twin-Set und eine Perlenkette tragen sollte, war für sie das Fernsehen gestorben und Hörfunk mochte sie einfach lieber. Und ihr Erfolgsrezept? "Ich hab immer an die Hörer gedacht. Ich fand mich nicht so wahnsinnig wichtig, sondern die Hörer, was die mögen. Und dann hat das schon irgendwie funktioniert."