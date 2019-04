Prof. Dr. Dr. Frank Müller-Römer Visionär und Macher

24. März 1936

Geboren in Hainsberg bei Dresden

1955 bis 1962

Studium der Nachrichtentechnik an der Technischen Hochschule Stuttgart, Abschluss Diplom-Ingenieur

1962 bis 1974

Siemens AG, zuletzt Leiter der Vertriebsabteilung Nachrichtentechnik

1975 bis 1994

Technischer Direktor des Bayerischen Rundfunks

1977 bis 1993

Gesamtleitung und Organisation "Internationales Pressekolloquium Rundfunktechnik"

1980 bis 1983

Vorsitzender der Technischen Kommission der ARD

1991 bis 1998

Vorsitzender des Vorstands der DAB-Plattform e.V. für die Einführung des digitalen Radios

1986 bis 1996

Lehrauftrag an der Freien Universität Berlin Fachgebiet Kommunikationswissenschaft

1997 bis 2002

Honorarprofessur für Medientechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida

1997

Promotion zum Dr. Ing. an der Technischen Universität Dresden

2008

Promotion am Institut für Ägyptologie und Koptologie an der LMU