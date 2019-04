Dagobert Lindlau Der couragierte Chefreporter

11. Oktober 1930

geboren in München

1954

Start beim Bayerischen Rundfunk, in der Redaktion Film- und Außenübertragung, später in der Redaktion Politik und Zeitgeschehen im Fernsehen

1960

Konzipierte die Sendung "Anno" mit, die heutige Sendung "Report aus München", Dokumentationsberichte aus dem Bereich Politik, Sozialpolitik und militärische Verteidigung

1964 bis 1968

Redaktionsleiter "Report München"

1966, 1970 und 1986

Auszeichnung mit dem Grimme-Preis

1969 bis 1992

Chefreporter beim Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (mit Unterbrechungen)

1975 bis 1987

Moderation des "Weltspiegel"

1979 bis 1982

Moderation der "NDR Talk Show"

1982 bis 1989

Moderation von "III nach neun" bei Radio Bremen

1987 bis 1989

Leitung des Osteuropa-Büros der ARD in Wien

1990

Rückkehr zum Bayerischen Rundfunk

1991

Start der Talkshow "Veranda – Gäste bei Dagobert Lindlau" im Ersten

1992

Rückkehr zum Bayerischen Rundfunk als Chefreporter Bayerisches Fernsehen

1993

Dagobert Lindlau tritt in den Ruhestand

1993

Arbeit für den Privatsender Vox

30. November 2018

Im Alter von 88 Jahren in Vaterstetten verstorben