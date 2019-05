Besucherservice Anmeldung

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass im Funkhaus München keinesfalls große Taschen, Rucksäcke oder Jutebeutel (größer als 20 x 15 x 10 cm) bei der Tour mitgeführt werden dürfen. Es besteht die Möglichkeit, diese vor Tourbeginn in der abschließbaren Garderobe zu hinterlegen. Auch in den anderen Standorten bitten wir darum, aus raum- und sicherheitstechnischen Gründen unbedingt darauf zu verzichten.

Unsere jüngsten Besucher müssen mindestens das Grundschulalter (6 bis 7 Jahre) erreicht haben. Kinder und Jugendliche haben Gelegenheit, den Standort Funkhaus München zu besuchen. Ein spezielles Tourangebot für Kinder und Jugendliche gibt es nicht. Abhängig vom aktuellen Produktions- und Sendebetrieb ist es unser Ziel, alle Touren so interessant und erlebnisreich wie möglich zu gestalten. Bei Schulklassen bitten wir unbedingt um entsprechende Vorbereitung auf unseren Besuch im Unterricht. Bitte beachten Sie auch das jeweilige Mindestalter der Besuchsprogramme im Studio Freimann. Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) müssen in Begleitung mindestens eines Erwachsenen sein. Bei Ferienprogrammen bitten wir um mindestens zwei erwachsene Begleitpersonen.

Sollten Sie Ihren Besuch beim BR in einem Programmheft aufnehmen wollen, fordern Sie unsere Textvorgabe an. Bitte lassen Sie uns vor der Veröffentlichung den Entwurf zukommen und nach Erscheinen die Programmankündigung. Im Text muss die Tour bzw. das Besuchsprogramm eindeutig als kostenloses Angebot des Bayerischen Rundfunks ausgewiesen werden. Etwaige zusätzliche Kosten wie beispielsweise Fahrtkosten, Verwaltungsaufwand o.ä. müssen separat aufgeführt werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Texte nicht mit einem Logo oder Fotos des Bayerischen Rundfunks versehen werden dürfen. Bei der Textgestaltung sowie weiteren Fragen sind wir gerne behilflich! Bitte fertigen Sie auch keine Eintrittskarten an. Sie haben keine Gültigkeit. Die Teilnahme an den Besuchertouren ist nur mit Anmeldung über den Besucherservice möglich (siehe gesonderter Hinweis für Studio Freimann).