Dreh im Bergson Kunstkraftwerk ARD-Klassik eiskalt im Video

Seit zwei Jahren gibt es mittlerweile in der ARD Mediathek auch einen Kanal für klassische Musik: Auf ARD-Klassik werden Musikaufnahmen aller Landesrundfunkanstalten, von den Orchestern und Chören, von Klassik-Stars sowie Nachwuchsmusikerinnen und -musikern veröffentlicht.

Ein Team von BR-KLASSIK und der Produktions- und Technikdirektion hat in den Weihnachtsferien eine ganz besondere Videoproduktion auf die Beine gestellt. Die einzige Zeit, in der eine große Baustelle mal wirklich für mehrere Tage stillsteht. Exklusiv für ARD-Klassik wurde auf einer Baustelle im Münchner Westen gedreht. Für die außergewöhnlichen Bilder zwischen Beton, Arbeitsmaterialien und Kränen in Kombination mit Konzertflügel und Cello, hat das Team und die Musikerinnen und Musiker auch die besonderen Bedingungen, vor allem die kalten Temperaturen, in Kauf genommen.

Neues Kulturareal im Münchner Westen – Die Baustelle

Anfang 2024 soll im Stadtteil Aubing das BERGSON Kunstkraftwerk eröffnet werden. Ein neues Kulturareal im alten Heizkraftwerk mit Konzerträumen, Biergarten, Bars und Galerie. Die Pläne sehen spannend aus, aber schon die Baustelle des alten Heizkraftwerks ist ein inspirierender Ort mit einer ganz besonderen Stimmung. Ein großer Eingangsbereich, die Decken gigantisch hoch, eine große einladende Treppe, die alten Silos des Heizkraftwerks sind noch zu sehen. Der Keller, in dem früher illegale Technoparties gefeiert wurden und nun eine Jazzbar entstehen soll, hat ebenfalls seinen Charme.

Konzertflügel auf der Baustelle

Auf dem unebenen Betonboden im Erdgeschoss des großen Kraftwerksgebäudes hat ein Konzertflügel für den Dreh seinen Platz gefunden. Er spiegelt sich wunderschön in der großen Pfütze auf dem Boden, die noch von den letzten Regentagen übrig ist. An die Kälte muss er sich erst gewöhnen - das bedeutet für den ersten Drehtag eher fünfmal stimmen als nur zweimal.

Die durchweg jungen Musikerinnen und Musiker, die für die Produktion ausgewählt wurden, freuen sich auf das Abenteuer und lassen sich gerne darauf ein. Mit kalten Fingern Klavier oder Cello spielen ist nicht ganz einfach, sie werden schnell steif, was für schnelle Läufe auf der Tastatur oder dem Griffbrett ganz ungünstig ist. Zum Aufwärmen gibt es ein Zelt mit Heizlüftern, für die Hände kleine Pads, die sich bei Kontakt erwärmen und natürlich Tee und heiße Suppe im Baucontainer. Sogar ein beheiztes mobiles Toilettenhäuschen konnte das Team auftreiben. Doch bei Minusgraden am Abend, wo die Bilder noch schöner wurden, macht das Material bei Trompeterin Selina Ott nicht mehr mit. Und so wurde das zweite Stück kurzer Hand auf den nächsten Produktionstag gelegt.

Besondere Arbeitsbedingungen

Nicht nur für die Musiker waren das außergewöhnliche Bedingungen, auch für das Produktionsteam. Wenn eine Baustelle stillsteht, dann tut sie das wirklich. Da gibt es nichts, kein Licht, keinen Räumungsdienst, keinen Notfalldienst bei Stromausfall. Alles Dinge, an denen so eine Produktion scheitern kann. So musste im Vorfeld einige Risiken ausgeräumt werden. Doch das Wetter meinte es gut mit dem Team.

Aber auch mit guten Bedingungen brauchen schöne Bilder sehr viel Zeit und Ruhe.

Der lichtsetzende Kameramann Benedikt Preisinger und Regisseur Felix Hentschel haben die Aufnahmen mit viel Sinn für Ort und Stimmung gestaltet, für jedes Instrument, jede Musikerin neu inszeniert. Bilder bei denen Ort und Musik im Zusammenspiel zur Geltung kommen, wo sich der schroffe Beton der Baustelle mit den Klängen reibt.

Tolle Teamarbeit!

Hervorzuheben sind bei diesem Projekt nicht nur die Produktionsbedingungen, sondern auch die positive Zusammenarbeit im Team: Kompetente und erfahrene Kollegen aus der Produktion, extern wie intern, und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BR-KLASSIK, die für Regie, Redaktion und Produktion zuständig waren.

Das Team:

EB-Team: Benedikt Preisinger, Harald Schulze, Leszek Sailer, Khashayar Mostafavi

Ton: Frank Sattler und Roland Zweckinger

Licht: FFL-Rieger mit Albert Rieger und Team

Regie und Schnitt: Felix Hentschel

Producer: Sebastian König

Die Dispostellen FG Dispo Produktion für Ton und Bild

Der Veranstaltungssicherheit und der Lichttechnik des Bayerischen Rundfunks