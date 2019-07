Geschichte des BR-Studiobaus Dem guten Ton ein Haus gebaut

Ende 1940er/Anfang 1950er Jahre Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk nahm stetig zu und es entstanden immer mehr Fachredaktionen im Hörfunk. Der Platz in den bestehenden Gebäuden am Rundfunkplatz reichte nicht mehr aus. Rund zwei Drittel der Programmproduktionen mussten in angemieteten Räumen über ganz München verteilt werden. Das führte nicht nur zu hohen Kosten, sondern auch zu koordinatorischen Problemen.