Vor 100 Jahren: Erste Rundfunksendung in Deutschland BAYERN 1 unternimmt Zeitreise ins Jahr 1920

Musik, Moderation, Gesprächsthemen – alles im Stil der beginnenden 20er. Eine Hommage an den Rundfunk und das Radio, denn vor genau hundert Jahren ging in Deutschland das erste Rundfunkkonzert über den Äther.

Alles noch handgmacht

Streichquintett des BR Rundfunkorchesters

In der Anfangszeit des Rundfunks spielten Künstlerinnen und Künstler und Orchester noch live im Studio, da es an Aufnahmetechnik mangelte. Entsprechend ist in der BAYERN 1-Sendung auch ein Streichquintett des BR-Rundfunkorchesters mit Weihnachtsliedern zu hören und in einem begleitenden Video auf der Homepage des Senders auch zu sehen - zusammen mit Moderator Marcus Fahn im Frack und Utensilien aus der Kinderstube des Radios. Ein Grammophon aus der damaligen Zeit hat Bernhard Sontheim für die Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Der erste Bürgermeister der Gemeinde Feldafing am Starnberger See ist leidenschaftlicher Sammler historischer Abspielgeräte.