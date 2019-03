Spendenkonten Helfen auch Sie den Hochwasser-Opfern

Spendenkonto 10 20 30

Bank für Sozialwirtschaft

BLZ 370 205 00

Stichwort: Hochwasserhilfe 2013



Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden (10 EUR zzgl. üblicher

SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft 9,83 EUR)



"Aktion Deutschland hilft" ist ein Bündnis der Hilfsorganisationen action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE International Deutschland, Help, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Paritätischer Wohlfahrtsverband, World Vision Deutschland