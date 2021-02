Fastnacht in Franken – "Jetzt erst recht" Kultsendung trotz Corona

"Ich mag bekanntermaßen die Fastnacht in Franken als Besucher sehr gern und als Programmdirektor sowieso, schließlich ist die Fastnacht das publikumsstärkste Programmhighlight des Jahres und für den Bayerischen Rundfunk unersetzlich. Insofern bin ich bei aller Wehmut dem ganzen Team aus Produktion und Redaktion überaus dankbar, dass sie es geschafft haben, uns in dieser tristen Zeit eine sehr besondere 'Fastnacht in Franken' zu schenken. Die Fastnachtsfamilie von Redaktion, Produktion und Künstlerinnen und Künstlern hat auch in einem Jahr voller Widrigkeiten zusammengehalten und gezeigt, was möglich ist. Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten! Franken helau, gerade jetzt!"