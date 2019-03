CIVIS Kinopreis für Integration 2017 Publikumspreis: online abstimmen und gewinnen!

So können Sie an der Abstimmung teilnehmen:

Es stehen folgende fünf Filme zur Auswahl:

Willkommen bei den Hartmanns

Die andere Seite der Hoffnung

Die Blumen von gestern (BR-Koproduktion)

Tschick (BR-Koproduktion)

Vor der Morgenröte (BR-Koproduktion)

Die Filme werden im Netz in kurzen Trailern vorgestellt. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Publikumsvotings verlost CIVIS attraktive Preise – wie ein langes Wochenende in Berlin mit Teilnahme an der festlichen CIVIS TV-Gala im Auswärtigen Amt am 1. Juni 2017 sowie Kinokarten und DVDs.

CIVIS Trophäe

Schirmherren des CIVIS Medienpreises sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani. Staatsministerin Aydan Özoguz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, und die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Prof. Dr. Maria Böhmer nehmen gemeinsam mit der ARD-Vorsitzenden und MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille, WDR-Intendant Tom Buhrow, SRG-Generaldirektor Roger de Weck an der festliche Preisverleihung und TV-Gala teil.