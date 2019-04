BR-Koproduktion erneut ausgezeichnet "Citizenfour" gewinnt Emmy

Nach dem Oscar jetzt der Emmy: Die Dokumentation "Citizenfour" von Laura Poitras ist in Los Angeles mit dem weltweit renommiertesten Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte die "außergewöhnlichen Verdienste um den Dokumentarfilm".

Zum 67. Mal wurde in der Nacht zum Montag der wichtigste internationale Fernsehpreis verliehen. Die BR-Koproduktion "Citizenfour" über den Whistleblower Edward Snowden beeindruckte die Jury ein weiteres Mal. Für "außergewöhnliche Verdienste um den Dokumentarfilm" wurden Regisseurin Laura Poitras sowie die Produzenten Mathilde Bonnefoy und Dirk Wilutzky geehrt.

Sonja Scheider bei den Oscars "Wer mit Film und Fernsehen zu tun hat, träumt schon mal von den zwei begehrtesten Preisen der Welt: Oscar und Emmy! Dass dieser Traum für uns, für den BR, jetzt wahr geworden ist, zeigt: unser Sender kann auch international - und das sehr erfolgreich! Der Emmy Award zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen, die es in unserer Branche gibt. Oscar, BAFTA, Lola und nun der Emmy machen Citizenfour zur erfolgreichsten Koproduktion des BR und den BR zu einer international beachteten Marke. Wie schön, dass wir in dieser Liga mitspielen." Sonja Scheider, PB Spiel-Film-Serie

"Immens wichtiger Film"

Im Februar hatte "Citizenfour" bereits den Oscar als "Bester Dokumentarfilm" bekommen. Und auch den Deutschen Filmpreis als "Beste Dokumentation 2015" hat die BR-Koproduktion mit Laura Poitras und Praxis Films Berlin in diesem Jahr schon gewonnen. Außerdem wurde der Film mit dem wichtigsten britischen Filmpreis, dem "British Academy Film Award" (BAFTA), ausgezeichnet und erhielt die Ehrung als bester Dokumentarfilm des Jahres durch die Directors Guild of America.

"Der Emmy zeigt, wie immens wichtig dieser intensive, hoch spannende, aufrüttelnde Film ist: Er lässt die Zuschauer hautnah am Beginn der Enthüllungen Edward Snowdens teilhaben. Ich gratuliere den Filmemachern und dem Team sehr herzlich." Lutz Marmor, ARD-Vorsitzender und NDR Intendant

Citizenfour im TV Sehen können Sie den Film am Montag, 23. November, um 22.45 Uhr in Das Erste.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. CITIZENFOUR (Offizieller Deutscher Trailer HD)

Zum Inhalt

Der Dokumentarfilm "Citizenfour" erlaubt einen intimen Blick auf das versteckte Leben des Whistleblowers Edward Snowden. Niemand kam ihm auf seiner Flucht so nahe wie Regisseurin Laura Poitras mit ihrer Kamera. Zusammen mit dem Journalisten Glenn Greenwald dokumentierte sie das gefährliche Versteckspiel in einem Hotelzimmer in Hong Kong und seinen Kampf gegen die Allmacht der Geheimdienste. Mit seinen Enthüllungen löste Snowden eine internationale Überwachungs- und Spionageaffäre aus. Der Film begleitet ihn bis zu seiner Flucht nach Russland.

Neben Laura Poitras waren Dirk Wilutzky und Mathilde Bonnefoy (Praxis Films Berlin) Produzenten von "Citizenfour". Mathilde Bonnefoy hat den Dokumentarfilm auch geschnitten. Die Redaktion hatten Barbara Biemann für den Koproduzenten NDR (Federführung) und Sonja Scheider für den BR.