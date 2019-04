Neuer BR-Film Der Bayerische Rundfunk – Partner für Bayern

Der BR erreicht mit seinen Sendungen und Inhalten täglich rund 7,5 Millionen Menschen in Bayern. Aber was leistet der Bayerische Rundfunk für die Gesellschaft im Freistaat über sein Programmangebot hinaus? Für die Bildung, die Kultur oder für den Regionalsport? Und was bedeutet er für die Menschen in Bayern? Das erfahren Sie in diesem Film.

Der Bayerische Rundfunk erreicht nicht nur mit seinen Programmen und Inhalten täglich rund 7,5 Millionen Menschen in Bayern, sondern er engagiert sich darüber hinaus auch in vielfältiger Weise für die bayerische Gesellschaft.

Der BR fördert Kultur

Der BR produziert, fördert und vermittelt Kultur - von Literatur bis Kabarett - , investiert in die bayerische Filmindustrie und leistet unter anderem, indem er Partnerschaften mit Kulturinstitutionen im ganzen Freistaat eingeht, einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Reichtum Bayerns.

Vermittlung von Medienkompetenz

Zusätzlich zu seinen programmlichen Bildungsangeboten erreicht der BR allein mit seinen Medienkompetenzprojekten jährlich rund 10.000 Schüler und Lehrer. Rund 265 Medienkompetenz-Veranstaltungen in ganz Bayern bietet der Bayerische Rundfunk pro Schuljahr an.

Jugendmedientag 2017 im BR

Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Münchner Rundfunkorchester und der Chor des Bayerischen Rundfunks bieten mit Schul- und Educationprojekten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich spielerisch mit klassischer Musik zu beschäftigen. Junge bayerische Bands und Volksmusikanten bekommen unter anderem bei dem jungen BR-Progamm PULS und bei BR Heimat eine Bühne.

Aus der Region für Bayern

Der BR ist in allen bayerischen Regionen präsent: mit seinem Stammsitz in München – dem Funkhaus sowie den Standorten Freimann und Unterföhring – dem Studio Franken in Nürnberg, den BR-Studios Mainfranken, Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben sowie rund 20 Regionalbüros zwischen Hof und Lindau. Niemand sonst berichtet so umfassend über das, was in Bayern passiert und seine Menschen bewegt.

Sport in der Region

Szene aus einem Spiel der fränkischen Regionalliga

Auch bei kleinen und großen Sportereignissen in allen Regionen Bayerns ist der BR dabei. Er bietet Leistungs- und Breitensportlern eine öffentliche Bühne, die sie anderswo so nicht bekommen – im Fernsehen, im Hörfunk und online. Der BR überträgt außerdem diverse Spiele der Fußball-Regionalliga.

Partner der Wissenschaft

Auch für die Wissenschaft ist der Bayerische Rundfunk ein verlässlicher Partner. Zusätzlich zu seinem reichhaltigen Wissensangebot in seinen Programmen kooperiert er mit zahlreichen Wissenschaftsakademien, Forschungsinstituten und Stiftungen. Seit 2014 besteht zum Beispiel eine Partnerschaft mit der Lindauer Nobelpreisträgertagung, auf der jährlich Nobelpreisträger mit Nachwuchswissenschaftlern aus aller Welt zusammentreffen.