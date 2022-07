Neuer Info-Podcast von BR24 BR24 startet konstruktives Podcastformat "Dreimal besser"

Lösungsorientiert denken

"Der Podcast bietet Lösungsansätze für Themen im aktuellen Diskurs und leistet so einen Beitrag zu konstruktivem Journalismus. Und indem neben externen auch unsere eigenen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, zeigen wir, dass der Bayerische Rundfunk ein kompetenter und verlässlicher Partner der Menschen in Bayern ist."

Weil die Welt mehr ist als nur Krisen

In dem Podcast wird die Welt nicht schöngeredet. Vielmehr geht es in “Dreimal besser” darum, aus dem Erlebten zu lernen. So kann es in Zukunft möglicherweise besser laufen. Im Kleinen - für jede einzelne Person - und im Großen - für die Gesellschaft. “Dreimal besser” bietet den Hörerinnen und Hörern einen Mehrwert und einen Perspektivenwechsel. Der Podcast regt somit zum Nachdenken und Mitreden an.