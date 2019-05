Der BR So kommen Sie zum Studio Unterföhring

Die Gemeinde Unterföhring liegt nördlich von München, rund 30 Autominuten von der Münchner Innenstadt entfernt. Bitte planen Sie während des Berufsverkehrs eine längere Fahrtdauer ein.

Sie erreichen uns mit dem Auto oder Bus von der A 9 kommend, Ausfahrt Föhringer Ring. Sollten Sie aus dem Westen, Süden oder Osten nach München anreisen, orientieren Sie sich bitte an der Beschilderung "Autobahn Nürnberg", bis Sie auf den Föhringer Ring gelangen und die Ausfahrt Unterföhring nehmen.

In Unterföhring biegen Sie links in die Münchner Straße ein. Verlassen Sie nach etwa 400 Metern die Münchner Straße und biegen Sie rechts in die Mitterfeldallee ein. Folgen Sie dem Weg Mitterfeldallee (Kreisverkehr) - Dieselstraße - Medienallee - Rivastraße. Parkplätze sind vorhanden.

Adresse: Bayerischer Rundfunk

Studio Unterföhring

Rivastraße 1

85774 Unterföhring

Dennoch empfehlen wir Ihnen die Anreise mit der S-Bahn-Linie 8 (Flughafen-S-Bahn), die im 20-Minuten-Takt verkehrt. Die Fahrt vom Hauptbahnhof nach Unterföhring dauert etwa 20 Minuten. Der anschließende Fußweg zum Studiogelände beträgt rund fünf Minuten.

Sie erreichen das Studiogelände Unterföhring auch mit der U-Bahn-Linie 6 (von der Innenstadt aus Richtung Garching-Hochbrück oder Fröttmaning), Haltestelle Studentenstadt. Die anschließende Bus-Linie 233 fährt alle zehn Minuten von Studentenstadt ab und hält nach etwa 13 Fahrtminuten in der Rivastraße.