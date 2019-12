Der BR So kommen Sie zum Studio Freimann

Während des Berufsverkehrs ist mit längeren Fahrtzeiten zu rechnen. Sie erreichen das Studio München-Freimann mit Auto oder Bus über die A 9, Ausfahrt Freimann. Von da aus fahren Sie links in die Heidemannstraße, dann rechts in die Freisinger Landstraße.

Von Westen, Süden oder Osten kommend, biegen Sie beim Frankfurter Ring/Föhringer Ring Richtung Norden in die Ungererstraße. Diese geht über in die Situlistraße und wird später zur Freisinger Landstraße. Folgen Sie dann der Beschilderung "BR Fernsehen" und biegen Sie rechts in die Floriansmühlstraße ein. Rund um das Studiogelände ist Parken nur bedingt möglich.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Adresse Bayerischer Rundfunk

Studio München-Freimann

Floriansmühlstraße 60

80939 München

Sie erreichen das Studio München-Freimann auch mit der U-Bahn-Linie 6 (von der Innenstadt aus Richtung Garching-Hochbrück oder Fröttmaning), Haltestelle Studentenstadt. Mit der Bus-Linie 181 können Sie anschließend direkt die Haltestelle Bayerischer Rundfunk anfahren. Die Fahrdauer von Studentenstadt ab beträgt etwa fünf Minuten.