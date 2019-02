Zwischenzeugnisse Noch ist alles drin

"Den Eltern rate ich zu einem ruhigen Gespräch mit ihrem Kind, am besten in angenehmer Atmosphäre, z. B. bei einem Spaziergang oder beim Pizzaessen. Nachdem die Probleme identifiziert sind, sollten die Lehrkräfte als Verbündete gewonnen werden, um gemeinsam einen konkreten Hilfe- und Maßnahmenplan mit dem Kind aufzustellen. Das Kind sollte in relativ kurzen, regelmäßigen Abständen zurückmelden, wie es läuft und ob es vorankommt."