Zeugnissprache Was heißt das eigentlich?

In Konfliktsituationen konnte sie sich meistens beherrschen und es gelang ihr immer öfter, angemessen zu reagieren und so Streitigkeiten zu vermeiden.



Was soll das jetzt heißen? Hatte sie große Probleme oder nur ab und zu Probleme? War es früher viel schlechter und ist angemessen schon gut?



So ein unkonkretes Sätzchen im Zeugnis will sagen, dass das Kind konkret Ärger macht. Sie hat sich oft mit anderen gestritten, sich aber bemüht - vielleicht, weil sie nicht noch mehr Ärger bekommen wollte. Das wäre auf der Bewertungsskala von A bis D ein C-Kommentar.