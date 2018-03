In der Nacht vom 24. auf den 25. März 2018 werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt auf Sommerzeit (MESZ). Eine Stunde wird uns geklaut! Doch was bringt die Zeitumstellung überhaupt?















Vorheriges Bild Nächstes Bild Im Sommer geht die Uhr vor Immer am letzten Sonntag im März stellen wir unsere Uhren um zwei Uhr nachts von der Winterzeit (MEZ) auf drei Uhr Sommerzeit (MESZ) vor.

Freuen Sie sich: Jetzt gibt's zum Feierabend wieder mehr Sonnenschein! In der Nacht vom 26. auf den 27. März werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt, von zwei auf drei Uhr. Eine Stunde wird uns geraubt, dafür bleibt es abends eine Stunde länger hell. In sieben Monaten bekommen Sie die Stunde zurück, so lange gilt die Sommerzeit: Am letzten Sonntag im Oktober werden die Uhren wieder zurückgestellt. Doch bringt das Drehen an der Uhr denn überhaupt etwas?

MESZ - Mitteleuropäische Sommerzeit

Tatsächlich ist die Winterzeit die "normale" Zeit. Dass wir uns den ganzen Sommer lang eine Stunde früher aus dem Bett quälen, wurde uns behördlich verordnet und geschieht so alljährlich seit dem 6. April 1980. Nach der Ölkrise 1973 hatte man gehofft, Energie einzusparen, indem man das Tageslicht besser ausnutzt. In dieser Hinsicht hat sich die Neuerung "MESZ" allerdings nicht ausgezahlt.

Zwar wird nun an der Abendbeleuchtung gespart, doch steigt der Energiebedarf in den Morgenstunden – vor allem in den Randmonaten April und Oktober verbrauchen wir nun mehr Energie als vorher, allein, um unsere Wohnungen morgens zu heizen.

Abstimmung Hätten Sie gerne das ganze Jahr über eine Zeit? Ich bevorzuge die Sommerzeit. Dann wäre es auch im Winter eine Stunde länger hell. Nein, ich finde den Wechsel gut, sonst wäre es morgens so lange dunkel. Ich bin für die Winterzeit, also die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Die wäre natürlich, und den Wechsel finde ich anstrengend. Abstimmen Diese Abstimmung ist keine repräsentative Umfrage. Das Ergebnis ist ein Stimmungsbild der Nutzerinnen und Nutzer von BR.de, die sich an der Abstimmung beteiligt haben.

Zeitumstellung in der ganzen EU: Mit Nachbars im Garten sitzen

... und im Herbst wieder eine Stunde zurück.

Neben der Energieersparnis ging es den Deutschen aber auch um das Angleichen an die Nachbarländer. Immerhin stellen Frankreich und Italien schon seit 1966 bzw. 1967 ihre Uhren um. Die Bundesrepublik war mit Dänemark das letzte damalige EG-Land, das sich der Regelung anpasste. In der Europäischen Union wurden schließlich die Zeiten, in denen die Sommerzeit gilt, für alle Länder vereinheitlicht. So stellen wir Europäer seit 1996 alle in der gleichen Nacht unsere Uhren um: immer am letzten Märzwochenende vor und am letzten Oktoberwochenende zurück.

Herren über rund 100 Millionen Funkuhren Atomuhr CS2 in Braunschweiger PTB Sie überwachen die gesetzliche Zeit – die Forscher des Fachbereichs Zeit und Frequenz in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. "Wir geben offiziell für Deutschland an, wie spät es ist", so Ekkehard Peik, der Leiter des Fachbereichs. Bei der Zeitumstellung auf die Winterzeit senden die Braunschweiger über einen Funkturm in Mainflingen im Landkreis Offenbach ein Signal, das rund hundert Millionen Uhren vom Wecker bis zur Bahnhofsuhr um eine Stunde zurückspringen lässt. Auch Ampelanlagen und Kraftwerke machen diesen Zeitsprung mit.

Im Braunschweiger Zeitlabor wird unter größten Sicherheitsvorkehrungen mit hochpräzisen Atomuhren gearbeitet. Dabei werden Cäsium-Atome durch Blechzylinder geschossen und mit Mikrowellenstrahlen in eine bestimmte Schwingung versetzt, bei der sich der Zustand der Atome ändert. "Die Frequenz ist der Taktgeber der Uhr", so Peik.

Vergangene (Sommer-)Zeiten

Benjamin Franklin wollte mit der Sommerzeit Kerzen sparen.

So richtig neu war die Idee einer Sommerzeit allerdings auch 1980 schon nicht mehr. Bereits im Jahr 1783 hatte der US-Politiker Benjamin Franklin die Idee, per Zeitumstellung Kerzenlicht einzusparen. In Deutschland gab es den Wechsel von der Winter- auf die Sommerzeit erstmals im Deutschen Reich in den Jahren 1916 bis 1918 und noch einmal zwischen 1940 und 1949. Im Jahr 1947 gab es sogar eine "Hochsommerzeit", die um zwei Stunden von der Winterzeit abwich. Ein kleiner Trost für alle, die unter der Zeitumstellung leiden. Und wenn Sie mit der Sommerzeit hadern: Denken Sie nochmal drüber nach, wenn Sie nach Feierabend im Biergarten sitzen.