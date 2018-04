Tiere der Wüste Von der Agame bis zur Viper

Wasser "essen" oder sammeln

Oryxantilope - ein Tier der Afrikanischen Wüste: Wasser trinkt man - nicht unbedingt, denn viele Wüstentiere haben keinen Zugang zu Oasen. So behelfen sich zum Beispiel manche Schlangen, Spinnen oder Skorpione damit, dass sie Flüssigkeit über die Beutetiere aufnehmen, die zu 70 Prozent aus Wasser bestehen. Selbst manche Säuger wie afrikanische Oryxantilopen (siehe Bild) oder Schakale können das.



Die Körperoberfläche einiger Tierarten ist so strukturiert, dass sie das wenige Wasser aus der Umgebung "herauskämmen". So verfügt der australische Dornteufel über viele Stacheln, mit denen er die Flüssigkeit auffängt. Über Rillen läuft es dann in seinen Mund. Der südafrikanische Gürtelschweif leckt Tauwasser von seiner bestachelten Haut.

Speichertricks

Dromedar in der Wüste Was im Radsport als Doping geahndet würde, fällt bei Dromedaren unter Überlebenskunst: Um auch lange Trockenperioden zu überstehen, können sich ihre roten Blutkörperchen extrem ausdehnen und dadurch Wasser speichern.



Andere Tiere haben dazu ein eigenes Organ entwickelt, das auch zum Teil bei ihrer Namensgebung Pate stand: Die in der Sahara lebende Dickschwanzmaus oder die Dornschwanzagame, die von Nordafrika bis Indien verbreitet ist, gehören dazu. Auch der Höcker des Dromedars ist dazu in der Lage.

Aufhellen, Abstand halten, abtauchen