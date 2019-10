Wüsten der Erde Links & Literatur zur Wüste

Ausgewählte Bücher zum Thema Wüste:



Bild- und Wissensbände



Otl Aicher

Gehen in der Wüste

1982 Frankfurt am Main



Robert Dreikluft

Die Sahara. Natur und Geschichte

2005 Darmstadt



Marco Ferrari

Wüsten. Bizarre Bilder einer faszinierenden Welt

1996 Erlangen



Michael Martin

Die Wüsten der Erde

2004 München



Claudius C. Müller, Inés de Castro (Hg.)

Die Wüste

Begleitbuch zur Landesausstellung im Ausstellungszentrum Lokschuppen Rosenheim

2006 Augsburg



Forschungs-, Entdeckungs-, Abenteuerliteratur



Heinrich Barth

Im Sattel durch Nord- und Zentralafrika

Reisen und Entdeckungen in den Jahren 1849-1855



Alexandra David-Néel

Mein Leben auf dem Dach der Welt

Reisetagebuch 1918-1940



Sven Hedin

Durch Asiens Wüsten



Thomas E. Lawrence (Lawrence von Arabien)

Die sieben Säulen der Weisheit



Gerhard Rohlfs

Drei Monate in der libyschen Wüste