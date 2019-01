Wüste - was ist das? Heiß, kalt und fast immer trocken

Theorien darüber, was eine Wüste ist, gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, aber doch einige. Manche Wissenschaftler definieren sie als eine große vegetationslose bzw. -arme Fläche, für andere sind geomorphologische Merkmale ausschlaggebend: Zusammenhängende Sand-, Stein-, Schotter- oder Salzareale bezeichnen sie als Wüste.

Klima in der Wüste: Hitze, Kälte und beides auf einmal

Weitgehend einig ist man sich darüber, dass man von einer Trockenwüste spricht, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: extreme Hitze und Wassermangel durch wenig oder gar keine Niederschläge.

Hinzu kommt meistens aber noch ein weiterer Faktor, der Menschen, Tieren und Pflanzen das Leben in diesen Zonen schwer macht: die hohen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. So liegt in manchen Gebieten der Sahara die mittlere Tagestemperatur bei 45 °C und fällt in der Nacht auf bis zu -20 °C ab. Grund: Wegen fehlender Wolken strahlt die aufgestaute Hitze nachts ungehindert zurück in die Atmosphäre.

Typisch Wüste: Der Regen erreicht nicht den Boden

Durch Trockenheit aufgerissener Lehmboden in der Syrischen Wüste

Fehlende Niederschläge ergeben sich nicht nur durch die Abwesenheit von Regenwolken, sondern auch aus der Verdunstungsrate. Sie ist in Wüsten zum Teil so hoch, dass der Regen sich verflüchtigt, bevor er auf den Boden fällt.

Das liegt einerseits an der Intensität der Sonneneinstrahlung, die in Wüstenregionen enorm ist; aber auch die Abwesenheit von Wolken und die fehlende Vegetation begünstigen eine hohe Verdunstungsrate.

Halbwüsten - etwas feuchter als "echte" Wüsten

Die steppenähnliche Vegetation des Panamint Valley in der kalifornischen Wüste

Gegenden, die etwas feuchter als "echte" Wüsten und mit schütterer Strauch- und Grasvegetation bedeckt sind, bezeichnet man als Halbwüsten, auch als Wüsten-Steppen oder Wüsten-Savannen. Darunter fallen zum Beispiel die Kalahari in Botswana, Teile der Great Sandy Desert in Australien oder die Patagonische Wüste von Argentinien.

Vorheriges Bild Nächstes Bild Bekannteste Form der Wüste: die Sandwüste Sand, Sand und nochmal Sand - so wie die abgebildete Region in der chinesischen Taklamakan stellt man sich gewöhnlich eine Wüste vor. Stimmt auch, aber nur für 10 Prozent der gesamten Wüstenfläche der Erde. Sandkörner sind nichts anderes als durch Erosion entstandene Mini-Gesteinsteilchen, abgetragen aus den Gebirgen, die eine Beckenregion umgeben. Im arabischen Raum heißen Sandwüsten Erg.

Experte für die "Wüsten der Erde" Wüsten-Experte Michael Martin Der Münchner Michael Martin hat weltweit fast alle Wüsten bereist, zumeist mit dem Motorrad. Aus den Expeditionen des Geografen ist unter anderem für den Bayerischen Rundfunk die zwölfteilige Filmreihe "Die Wüsten der Erde" entstanden, die immer wieder vom BR Fernsehen oder von BR-alpha ausgestrahlt wird.