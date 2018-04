Wildtiere sterben aus Rettung aus dem Labor durch Züchtung umstritten

Java-Nashorn

Es ist noch nicht so lange her, dass das Java-Nashorn (Rhinoceros sondaicus) auch in Malaysia, auf Sumatra und in Vietnam zuhause war. Heute ist es vom Aussterben bedroht und gehört zu den seltensten Großsäugern der Welt. Nur noch auf der indonesischen Insel Java, im Ujung Kulon Nationalpark, lebt eine Gruppe von rund 50 Tieren. Das extrem seltene und scheue Tier besitzt nur ein Horn.

Sumatra-Nashorn

Das Sumatra-Nashorn (Dicerorhinus sumatrensis), die stammesgeschichtlich älteste und zugleich kleinste Nashornart, ist ebenfalls vom Aussterben bedroht. Früher gab es das Sumatra-Nashorn am Fuße des Himalaya in Nordindien, in Südchina, Myanmar, Thailand, Laos und Kambodscha, Vietnam, Malaysia sowie auf den Inseln Borneo und Sumatra. Heute leben vermutlich nur noch rund 250 Tiere in freier Wildbahn auf Sumatra, Borneo und in Malaysia. Das Sumatra-Nashorn, das zwei Hörner aufweist, gehört damit zu den bedrohtesten Großsäugern der Welt.

Panzernashorn

Das Panzernashorn (Rhinoceros unicornis, auch: Indisches Nashorn) war schon um 1900 fast ausgerottet: Keine 200 Tiere waren übrig. Strenge Schutzmaßnahmen verhinderten das Aussterben: 2007 zählte man wieder rund 2.500 Tiere. Doch die angriffslustige und wenig scheue Art ist nach wie vor gefährdet. Die Population ist nur in wenigen Regionen Indiens und Nepals anzutreffen. Das Panzernashorn besitzt nur ein Horn.

Spitzmaulnashorn

Das Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis) mit seinem doppelten Horn war bis ins 20. Jahrhundert die verbreitetste Rhinozeros-Art mit etwa 850.000 Tieren. 1960 waren nur noch 100.000 Spitzmaulnashörner übrig, 1995 nur noch 2.400 Individuen. Seither nimmt dank strenger Schutzmaßnahmen der Bestand der drei verbliebenen Unterarten (Südwestliches, Südliches und Östliches Spitzmaulnashorn) langsam wieder zu. 2015 gab es wieder rund 5.200 Spitzmaulnashörner. Noch lange nicht genug: Sie gelten weiter als vom Aussterben bedroht.

Breitmaulnashorn