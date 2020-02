Wie wir sterben Der Tod soll sanft sein

Abschied vom Vater Mein Vater war schon sehr krank und gebrechlich. Da er es an der Lunge hatte, konnte jeder kleine Infekt ihn ins Krankenhaus bringen und jedes Mal drohte der Tod. Das habe ich mehrfach mitgemacht. Bei jedem Krankenhausaufenthalt habe ich auf dem Krankenhausflur 12 bis 14 Stunden kampiert, um sicherzugehen, dass alles für meinen Vater getan wird. Denn die Versorgung war grauenhaft. Obwohl die Einnahme der Medikamente und der Asthmasprays in seiner Situation überlebenswichtig war, hat niemand darauf geachtet, ob er sie in seinem Fieberwahn wirklich genommen hat. Manchmal wurden sie ihm auch gar nicht gereicht. Ein ohnmächtiges Gefühl für mich als Tochter. Ich bin allen dort entsetzlich auf die Nerven gefallen, aber das war mir egal.

Als er das letzte Mal ins Krankenhaus gekommen ist, hatte er auch einen Infekt und Atemnot. Aber er war froh, im Krankenhaus zu sein und eine Atemmaske zu bekommen. Er war furchtbar müde und sagte zu seinem Bettnachbarn, er wolle endlich schlafen. Er schlief dann ein und fing leise an zu schnarchen. Plötzlich war es ruhig. Er ist nicht mehr aufgewacht. Eigentlich ein schöner Tod. Was an mir so sehr zehrt: Er wollte trotz seiner Einschränkungen noch so gerne leben, seine geliebte Enkelin aufwachsen sehen. Er hatte Angst, etwas zu "verpassen". Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sein ganzes Leben noch einmal von vorne leben wollen. Das hatte er einem Bekannten wenige Tage vor seinem Tod gesagt. Wer kann das schon von sich behaupten?

Johanna, 42 Jahre

Schock Als meine Mutter vor zehn Jahren viel zu früh starb, war das ein entsetzlicher Schock. Mein Vater hatte mich angerufen und gesagt, Mama werde wegen eines Infekts zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht, ich solle mir keine Sorgen machen. Eine Stunde später kam der nächste Anruf aus meiner Heimatstadt, zweihundert Kilometer entfernt: Meine Mutter war sofort nach der Einlieferung im Schockraum der Klinik gestorben. Entsetzlich. Ich war schwanger und hatte ihr noch nichts davon gesagt. Sie starb am Montag, vier Tage später hätten wir sie besucht. Mein Vater und meine Schwester wickelten die Formalitäten beim Bestatter ab. Ob wir sie vor der Beerdigung noch einmal sehen wollten, fragte der. Heute bin ich froh, dass ich auf meinen ersten Impuls, das zu vermeiden, nicht gehört habe: Meine Schwester und ich gingen zu ihr, haben uns bedankt bei ihr, uns verabschiedet. Das war so wichtig. Ihr friedlicher Gesichtsausdruck hat uns getröstet.

Anna, 47 Jahre

Trauerrede Bei der Beerdigung meiner Mutter fand ich trotz meiner großen Trauer den Pfarrer unmöglich: Er verwechselte Daten aus ihrem Leben, sprach Namen nicht richtig aus. Als ich Jahre später bei der Bestattung meiner Tante meinen Cousin erlebte, der die Abschiedsrede für seine Mutter selbst hielt, wusste ich, ich hätte das damals auch selbst übernehmen sollen. Ich hätte nicht zulassen sollen, dass ihr Leben derart schludrig erzählt wird.

Petra, 38 Jahre

Klinik Meine Schwester begleitete meine herzkranke Mutter, die wegen ihrer Schwäche ins Krankenhaus gebracht wurde, im Krankenwagen in die Klinik. Unterwegs versagte das Herz unserer Mutter, sie wurde nach der Ankunft gleich in den Intensivraum gebracht. Zwanzig Minuten später kam ein Arzt mit der Kette und der Armbanduhr unserer Mutter auf meine Schwester zu und schüttelte den Kopf. Ihr Schock war so groß, dass sie weinend aus dem Krankenhaus lief und durch die nächtlichen Straßen irrte. Im Nachhinein, so sagt sie, hat sie es sehr bereut, nicht noch einmal zu unserer Mutter gegangen zu sein, um sich zu verabschieden.

Hans, 50 Jahre

Weihnachten Meine beiden Schwestern und ich verbrachten wie jedes Jahr Weihnachten zuhause bei meinen Eltern. Meine zwölf Jahre ältere Schwester hatte ihren sechsjährigen Sohn dabei. Sie litt an Asthma und war in einer schwierigen psychischen Verfassung, weil sie sich scheiden lassen wollte. Daher nahm sie abends ein Beruhigungsmittel. Der Abend verlief völlig normal, wir hatten uns viel zu erzählen, weil wir uns selten alle zusammen sahen. Als wir zu Bett gingen, machte meine Schwester im Schlaf laute Atemgeräusche. Normal - beruhigten wir Schwestern uns, denn wir kannten das schon. Am nächsten Morgen lag sie tot im Bett. Der Fachbegriff: Atemdepression. Sie ist im Schlaf aufgrund des Asthmas erstickt - ohne es zu merken. Unfassbar.

Man funktionierte wie ferngesteuert, kümmerte sich um den Neffen, dem man vorerst die Wahrheit verschwieg und spielte heile Welt. Eine absurde, eigentlich unmenschliche Aufgabe. Dazu das schlechte Gewissen. Hätten wir doch mehr auf den Atem hören sollen? Was am meisten an mir genagt hat, war gar nicht mal mein persönliches Verlustgefühl. Vielmehr hat es mich unendlich empört, dass meine damals 47-jährige Schwester um ihr Leben betrogen wurde. Ich habe brennende Wut empfunden, dass sie nicht mehr am Leben teilnehmen konnte.

Charlotte, 46 Jahre