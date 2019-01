Wolken-Kunde Von Schäfchen-, Schleier- und anderen Wolken

Die PSI-Forschenden Jasmin Tröstl und Urs Baltensperger auf der CLOUD-Kammer am CERN

Auch am europäischen Forschungszentrum CERN in Genf erforscht seit 2009 eine Arbeitsgruppe von Physikern mehrerer Universitäten und Institute, wie sich Wolken bilden. Dazu wird in der Versuchskammer CLOUD die Bildung von Kondensationskeimen, den Aerosolen, simuliert, an denen sich Wasserdampf absetzen kann. Diese experimentellen Daten werden dann für Computersimulationen genutzt. So verdeutlichte eine Simulation, dass neben der schon bekannten Schwefelsäure noch zwei weitere Substanzen entscheidend an der Bildung von Aerosolen beteiligt sind: organische Verbindungen wie Oxidationsprodukte von Terpenen (Kohlenwasserstoffe) und Ammoniak. Nahe am Erdboden, so ein Resultat der Studie, sind die organischen Substanzen aus natürlichen Quellen für die Bildung von Kondensationskeimen wichtig. Weiter oben in der Troposphäre spielt dann Ammoniak eine Hauptrolle.



Eine weitere Erkenntnis der Computersimulation: Fast ein Drittel aller Aerosolpartikel entstehen durch Ionisationsprozesse, die durch kosmische Strahlung ausgelöst werden. Die Ergebnisse der Computersimulation haben die Wissenschaftler im Fachmagazin "Science" Ende Oktober 2016 veröffentlicht.