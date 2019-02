Zunahme von Hitzewellen DWD baut Hitzewarnsystem aus

Laut Studien des Rückversicherers Munich Re sind in Europa von 1980 bis 2013 rund 85.000 Menschen durch Wetterextreme ums Leben gekommen, 75.000 davon durch Hitzewellen. Allein bei der großen Hitzewelle im Sommer 2003 sind 8.000 Menschen in Deutschland gestorben. Darunter waren vor allem Senioren über 80. "Übermäßige Hitze ist eine der größte Gefahren für das menschliche Leben", so DWD-Vizepräsident Paul Becker.