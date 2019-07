Extremwetter Hitzewellen, Höchsttemperaturen und Hochwasser

WMO-Klimabericht

Das Jahr 2013 war das sechstwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das geht aus dem am 23. März 2014 veröffentlichten Bericht "WMO-Statement on the Status of the Global Climate in 2013" der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hervor. Die Auswirkungen des Klimawandels seien überall auf der Welt spürbar gewesen - unter anderem auch durch die Starkregenfälle in Mitteleuropa, die zu Überschwemmungen führten wie in Deutschland:

- So waren die Überflutungen an Donau und Elbe die schlimmsten seit mindestens 1950, so die WMO.

- In Passau sei der höchste Pegelstand seit dem Jahr 1501 gemessen worden.

- Deutschland habe 2013 zudem den viertwärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt - mit Temperaturen, die gut drei Grad über dem langjährigen Mittel lagen.