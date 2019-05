Wasserkraft Der Strom aus dem Strom

Albert Sepp von der Technischen Universität München weiß, dass hierzulande mit den bisherigen Maßnahmen nicht mehr Strom zu holen ist. Auf der Suche nach neuen Wegen, kamen dem Wasserbauer die stillgelegten Trinkwasseranlagen, von denen es viele im bayerischen Voralpenland gibt, in den Sinn. Auch diese Anlagen haben die für die Wasserkraft günstige Fallhöhe von mindestens 100 Metern. Der Speicher am Esterberg in Garmisch-Partenkirchen liegt sogar 500 Meter über dem Tal. Doch erst mussten die alten Leitungen gegen spezielle Rohre ausgetauscht werden. Sie liegen im Berg und befördern das Wasser unterirdisch und nicht hörbar ins Tal. Heute produziert die Anlage drei Millionen Kilowattstunden pro Jahr und versorgt damit 3.000 Personen in Garmisch-Partenkirchen. Albert Sepp suchte weiter und fand noch 18 Anlagen in den Bayerischen Alpen, die sich für die Stromgewinnung "rechnen". Inzwischen nutzen fast alle Gemeinden die Idee des Wasserbauers und erzeugen insgesamt Strom für rund 30.000 Menschen - und das ohne große Eingriffe in die Natur.

Tausende Wehre gibt es in den bayerischen Flüssen und Bächen. Sie sollen vor Hochwasser schützen und verhindern, dass sich Flüsse weiter in den Boden graben. Der Nachteil: Wehre zerschneiden Flüsse. Fische und Kies können sich nicht mehr frei im durch Wasser bewegen. Das wollen Wasserbauer der TU München verhindern: mit einem kleinen Kraftwerk, das in einen Schacht gebaut wird, der vor einem Wehr liegt. In diesem Kraftwerk stürzt das Wasser von oben in den Schacht und treibt eine senkrecht stehende Turbine an. Ein integrierter Generator erzeugt den Strom. Unten fließt das Wasser zurück in das natürliche Flussbett. Im Gegensatz zu klassischen Kraftwerken entfallen hier die üblichen Baumaßnahmen, die in die Breite und die Tiefe gehen und massiv in die Natur eingreifen.



Ein Modell des neuen Schachtkraftwerkes wurde in der Versuchsanstalt für Wasserbau in Obernach getestet. Mit Erfolg, die technischen und ökologischen Herausforderungen konnten gelöst werden. Zum Beispiel kommen auch die Fische gut mit dem Kraftwerk zurecht, sagt die TU München. Seit April 2015 haben die Planungen für eine erste Pilotanlage an der Loisach bei Großweil begonnen. Dabei sollen Kraftwerkstechnik und die Auswirkungen auf die Ökologie getestet werden. Naturschützer machen sich aber Sorgen, dass die Fische in freier Wildbahn nicht so gut mit dem Kraftwerk zurecht kommen, wie in der Versuchsanlage.