Reformpädagogik Rudolf Steiner und seine Pädagogik

Studienjahre in Wien

Rudolf Steiner - Begründer der Waldorfpädagogik Rudolf Steiner wird 1861 im damals österreich-ungarischen Kraljivec geboren und stirbt 1925 in Dornach in der Schweiz. Als ältestes von drei Kindern eines Eisenbahnbeamten entstammt er einer bäuerlichen Familie aus dem niederösterreichischen Waldviertel und wächst im Umkreis von Wien auf. Nach seiner Schulzeit und dem Besuch der Realschule in Wiener Neustadt legt der 18-jährige Steiner die Reifeprüfung ab und wird an der Technischen Hochschule in Wien immatrikuliert. Er studiert Naturwissenschaften und Mathematik und wendet sich daneben literaturhistorischen Studien und der Philosophie zu, auf deren Gebiet er später promoviert. Von 1883 bis 1887 gibt er Goethes naturwissenschaftliche Schriften heraus, in denen er eine mögliche Brücke zwischen Natur- und Geisteswissenschaften sieht.

Erfahrungen als Pädagoge

Jungen beim Stricken Bereits in seiner Schulzeit sammelt Steiner erste praktische pädagogische Erfahrungen als Nachhilfelehrer und während seiner Studentenjahre als Hauslehrer. Zeit seines Lebens soll ihn die Beschäftigung mit der Pädagogik nicht mehr loslassen. Nach seinem Studium arbeitet er als Erzieher eines zehnjährigen Kindes mit einem sogenannten "Wasserkopf". Nach zwei Jahren kann der Junge, der zunächst als nicht schulfähig gilt, ins Gymnasium aufgenommen werden und wird später Arzt.

Geburtsstunde der Anthroposophie

Eurythmie - eine Bewegungskunst Ab 1899 unterrichtet Steiner an der von Wilhelm Liebknecht gegründeten Berliner Arbeiterbildungsschule im Rahmen der Erwachsenenbildungsarbeit Deutsch und Geschichte. 1902 wird er zum Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft in Berlin ernannt. Seine erste theosophischen Kundgebung im selben Jahr vor dem Giordano-Bruno-Bund bezeichnet er als "Geburtsstunde der Anthroposophie", die er als Wissenschaft zur Erkenntnis der geistigen Welt und ihrer Erscheinungen entwickelt. Zehn Jahre später kommt es zum Bruch mit der Theosophischen Gesellschaft und zur Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft.

Mysteriendramen in München und Dornach

Goetheanum in Dornach in der Schweiz Neben seinen wissenschaftlichen und philosophischen Arbeiten schreibt Steiner die Mysteriendramen. Die szenischen Bilderfolgen, in denen er seine Geistesanschauung künstlerisch darstellt, werden auf verschiedenen Münchner Bühnen von 1910 bis 1913 erstmalig aufgeführt. Es entstehen erste Pläne für einen eigenen Bau in München für Aufführungen und als Zentrum anthroposophischer Arbeit und werden wieder verworfen. Ein geeignetes Grundstück findet sich in Dornach in der Schweiz, auf dem ab 1913 das erste Goetheaneum entsteht. Zu dieser Zeit entwickelt Steiner zusammen mit seiner zweiten Frau Marie die Bewegungs- und Ausdruckskunst der Eurythmie.

Erste Waldorfschule in Stuttgart

Die erste Waldorfschule: die Uhlandshöhe in Stuttgart Zu Beginn der Revolution 1918 in Deutschland hält Steiner vor der Arbeiterschaft Vorträge über die "Kernpunkte der sozialen Frage", die für ihn untrennbar mit der Pädagogik verbunden sind. Frei nach den Idealen der französischen Revolution fordert er Freiheit im Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben und Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Die Arbeiter der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart fühlen sich von seinen Ideen so sehr angesprochen, dass sie spontan beschließen, seine Pädagogik in die Tat umzusetzen. So wird 1919 mithilfe des Firmenchefs Erich Molt in Stuttgart die erste Waldorfschule Uhlandshöhe gegründet. Hier entsteht auch das erste Seminar zur Ausbildung von Waldorflehrern, in dem Steiner bis 1924 die Grundidee seiner "Erziehungskunst" und Menschenkunde vermittelt.

Schulgründungen nach Kriegsende