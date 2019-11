Wenn Tiere dem Wald schaden Wald und Wild im Einklang

Hirsche und Rehe halten sich gern im Wald auf, weil der erstens Schutz bietet und zweitens Nahrung. Besonders schmackhaft sind junge Baumtriebe. Werden diese abgenagt, kann der Baum jedoch nicht mehr gut wachsen. Was tun?

Gibt es viel Rot- und Rehwild in den Wäldern, gibt es höchstwahrscheinlich auch viel Wildverbiss - und der schadet den Bäumen ungemein. Baumtriebe sind ein Leckerbissen für die Tiere. Doch das kann das Wachstum eines Waldes ungemein bremsen. Vor allem die Gipfeltriebe sind begehrt. Doch wenn die abgenagt sind, kann der Baum nicht mehr optimal wachsen. Aus ökonomischer Sicht ist er dann entwertet und kann nur noch Brenn- und kein Qualitätsholz mehr liefern.

Verbiss kann Bäume absterben lassen

Problematischer ist jedoch der Schaden aus biologischer Sicht: Bei Keimlingen kann schon ein einmaliger Verbiss zum Sterben des Baumes führen. Auch älteren Pflanzen setzt ein mehrmaliges Anfressen zu. Rehe zum Beispiel bevorzugen Tannen und Laubbäume - und weniger Fichten und Kiefern. Mit ihren Mahlzeiten können die Tiere also dazu beitragen, dass die Baumartendiversität sinkt.

Jäger sollen Wald vor zu viel Wild schützen

Die einen wetzen sich am Baum, die anderen fressen ihn an: Hirsche und Rehe können Bäumen ganz schön zusetzen.

In Bayern sollen immer mehr Monokulturen großflächig durch neue Mischwälder ersetzt werden. Laut Bayerischem Jagdgesetz gilt "Wald vor Wild". Das heißt: Die Jäger müssen so viel Wild schießen, dass sich der Wald naturnah verjüngen kann. Bei zu viel Wild müssen Areale mit jungen Bäumen zum Schutz aufwändig und kostspielig umzäunt werden.

Verbiss-Spuren bestimmen Abschussplan

Die Bäume müssen geschützt werden - zum Beispiel mithilfe von Zäunen.

Wie hoch der Wildbestand letztlich sein sollte, um Wald und Wild in Einklang zu bringen, hängt immer vom Zustand des Waldes ab. Um den zu dokumentieren, werden die Reviere regelmäßig auf Verbiss-Spuren hin untersucht. Diese Daten sind dann die Grundlage für die künftige Abschussplanung. In Bayern wird dieser Plan in Abstimmung zwischen Revierinhabern, Jägern und Jagdbehörden bei Rehen immer für drei Jahre festgelegt. Die Jagd soll dann dafür sorgen, dass der Wildverbiss wieder abnimmt - und die Bäume ungestört wachsen können.