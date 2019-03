Der Wald Ökosystem, Schutz, Holzlieferant

Unsere Wälder sind wichtige Kohlenstoffspeicher. Ohne sie würde Deutschland deutlich mehr zum Klimawandel beitragen. Das geht aus Erhebungen des Thünen-Instituts hervor, die im September 2014 veröffentlicht wurden. Demnach erzielen die deutschen Wälder eine jährliche Senkenleistung von rund 52 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, indem sie Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre aufnehmen und in Biomasse verwandeln.



Die Berechnungen des Instituts zeigen, dass die Wälder in ihrer oberirdischen Biomasse eine Kohlenstoffmenge von rund 993 Millionen Tonnen speichern, dazu kommen 156 Millionen Tonnen in unterirdischer Biomasse, vor allem in den Wurzeln, und 20 Millionen Tonnen im Totholz. In der Humusauflage und den oberen dreißig Zentimetern des Mineralbodens sind noch einmal 850 Millionen Tonnen Kohlenstoff gebunden. Durch den Holzabtransport wird zwar wieder Kohlenstoff aus dem Wald entfernt. Allerdings bevorratet der Wald mehr Kohlenstoff, als er durch Holzernte und andere Faktoren wieder verliert. Aktuell speichern die Wälder sogar rund 300 Millionen Tonnen mehr als im Vergleichsjahr 1990.