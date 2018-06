Vulkanausbrüche vorhersagen Feuerspucker unter Beobachtung

Alle in der Neuzeit dokumentierten Ausbrüche wurden von Erdbeben begleitet. Sie treten in Schwärmen auf und werden von aufsteigendem Magma verursacht, das gegen das Gestein drückt und es zerbricht. Die Messgeräte halten die Frequenz, die Stärke, das Zentrum und den Bebentyp fest. Vor einem Ausbruch treten die Erschütterungen immer stärker und häufiger auf - bis zu einige hundert Mal pro Tag. Beobachten lässt sich auch eine Art Strömungsrauschen in der Aufstiegsröhre. Es zeigt sich in leichten Schwingungen, mit deren Hilfe sich bestimmen lässt, wie schnell das Magma zum Gipfel unterwegs ist.

Die Seismologie ist die wichtigste Methode, um einen nahenden Ausbruch zu erkennen: Rund 200 der 550 aktiven Vulkane werden mit ihrer Hilfe überwacht.