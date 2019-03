Namenforschung Warum Arnulf dröge wirkt und Lilly lustig

Welches Bild taucht vor Ihrem inneren Auge auf, wenn Sie Gerda, Alois, Jenny oder Robin hören? Jeder Name löst Empfindungen und Erwartungen aus. An der Universität Leipzig läuft dazu eine Langzeitstudie zum Mitmachen.

Das Ziel der Langzeitstudie an der Universität Leipzig ist es, zu über 2.300 Vornamen Wirkungsprofile zu erstellen, sogenannte Onogramme. Sie sollen zeigen, wie ein Name im Laufe der Zeit langfristig be- und gewertet wird. Zum Beispiel, wie ältere Namen wie Anton, Johann oder Klara ihren Nimbus als altmodisch verlieren und wieder modern und frisch klingen. An dieser Studie kann jeder anonym teilnehmen.

Initiiert hat die Studie der Leipziger Namenkundler Thomas Liebecke in Zusammenarbeit mit dem Namenkundlichen Zentrum der Universität Leipzig. In einer Vorgängerstudie hatten die Wissenschaftler schon gezeigt, wie Namen konnotiert sind: So wirkte Alessandro attraktiv, Arnulf nicht. Lilly hielt man für lustig, Gotthard eher für ernst.

"Wir verbinden einen Namen beim ersten Hören mit Vorwissen. Unbewusst suchen wir nach Anknüpfungspunkten zu bekannten Namenträgern, ähnlichen Namen oder versuchen, ihn anderweitig zu kategorisieren." Namenkundler Thomas Liebecke

Die beliebtesten Vornamen 2018: Emma und Ben, Mia und Paul gefolgt von Hannah und Leon.

Diese Konnotationen sind zunächst individuell. Hatte ich eine sympathische Tante Paula, bin ich auch dem Namen erst einmal wohlgesonnen. Verbinde ich mit Mats einen erfolgreichen, sympathischen Fußballer, ist mir auch der Name an sich sympathisch. Doch viele dieser Konnotationen werden auch gemeinschaftlich getragen, wie die Studie zeigte. Und die Gesamtheit der Konnotationen prägt dann das Image, das einem Namen anhaftet.

Infos Auf der Seite von onomastik.com, die sich mit der Bedeutung von Namen befasst, gibt es Hintergründe zur Langzeitstudie zu Vornamen-Konnotationen. <!-- --> Langzeitstudie bei Onomastik.com [onomastik.com]

In Wirkungsprofilen werden die unterschiedlichen Images der Vornamen grafisch dargestellt. So könnten zum Beispiel werdende Eltern schnell erkennen, ob ihrem Wunschnamen unliebsame Eigenschaften nachgesagt werden.

Schon 1825 kam das Buch heraus: "Die Moden in den Taufnamen"

Das ist umso wichtiger, als sich die Namenswahl im Laufe der Jahrhunderte durchaus verändert hat: Früher war die Namenswahl an Vorfahren, Heilige oder Herrscher gebunden. Das änderte sich in der Zeit, als das Individuum eine immer größere Bedeutung bekam. Bereits 1825 erschien in Leipzig das Buch "Die Moden in den Taufnamen" von Johann Christian Dolz. Auch heutzutage zählt vor allem die Beurteilung eines Namens durch die Gesellschaft.

"Insofern sind Onogramme ein probates Mittel, sich über die mit Namen verbundenen Assoziationen zu informieren." Dietlind Kremer, Leiterin des Namenkundlichen Zentrums der Universität Leipzig

Technisch und inhaltlich überarbeitet soll die Folgestudie langfristig einen möglichen Wandel im sprachlichen Zeitgeist sichtbar machen. Schließlich ist die Namensgebung ein Problem, dass Eltern schon immer betraf - und immer betreffen wird. Soziologisch und psychologisch ist es durchaus spannend herauzufinden, warum ein Name in einer bestimmten Epoche als wohlklingend gilt und beliebt ist oder eben nicht. Bertha wäre so ein Beispiel ...

"(...) Auch dieser Trieb, sein Kind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er auch sonst nichts weiter hinter sich hätte, zu adeln, ist löblich, und diese Verknüpfung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet sogar über das ganze Leben der Person einen anmutigen Schimmer. Ein schönes Kind, welches wir mit Wohlgefallen Bertha nennen, werden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urselblandine nennen." Johann Wolfgang von Goethe, in 'Dichtung und Wahrheit' (11. Buch)

Schon gewusst? Kirchenglocken tragen häufig Frauennamen. Glockenname Nummer eins ist Maria, auf Platz zwei folgt Hosanna, an dritter Stelle steht Anna. Früher waren diese Namen mit der Hoffnung verbunden, dass die jeweilige Heilige die Kirche und die Gemeinde schützt. Viele Menschen kennen Spitznamen berühmter Glocken, etwa den "dicken Pitter" im Kölner Dom oder die "Pummerin" im Stephansdom in Wien. "Das sind aber nicht die offiziellen Namen, die sich in den Inschriften finden", erklärt der Sprachwissenschaftler Fabian Fahlbusch. Mitte September 2014 beschäftigte sich eine Tagung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz mit Glockennamen und anderen "Stiefkindern der Namenforschung".