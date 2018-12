23. Weltklimagipfel 2017 UN-Klimakonferenz in Bonn

Die 23. UN-Klimakonferenz fand im November 2017 in Bonn statt. Sie hatte vor allem ein Ziel: Die darauf folgende Konferenz Ende 2018 in Kattowitz möglichst gut vorzubereiten.

Elf Tage lang diskutieren im November 2017 knapp 30.000 Delegierte aus den 197 Staaten der UN-Klimakonferenz darüber, wie sich das Pariser Klima-Abkommen von 2015 praktisch umsetzen lässt, um das angestrebte Zwei-Grad-Ziel auch wirklich zu erreichen.

Ein "Regelbuch" für den Klimaschutz

Im Fokus waren in Bonn vor allem die Vorarbeiten für ein "Regelbuch". Dieses "Rule book" soll die Klimaschutz-Zusagen der einzelnen Staaten überprüfbar und miteinander vergleichbar machen. Es gehe ums "Kleingedruckte" im "Grundgesetz des Klimaschutzes", erläuterte Karsten Sach, Leiter der Abteilung Klimaschutzpolitik im Bundesumweltministerium, vorab.

Die Positionen aller beteiligten Staaten wurden dafür in Bonn erfolgreich zusammengetragen, auf Hunderten von Seiten. Damit habe die UN-Klimakonferenz ihren Auftrag erfüllt, erläuterte die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks im Anschluss. Mehr war für COP 23 nicht geplant. Auf dem folgenden Klimagipfel Ende 2018 in Kattowitz in Polen sollen diese einzelnen Verhandlungstexte zu einem zusammengeführt werden, der von den Staaten der Klimakonferenz verabschiedet werden kann.

Einigung bei den Finanzen

Eine Klima-Karnevals-Demostration zum Konferenzort der COP 23 sollte die bösen Geister des Klimawandels, Kohle, Erdöl und Atom austreiben.

Ein Hauptstreitpunkt der Bonner Klima-Konferenz war bis zuletzt das Geld, das reiche Staaten den ärmeren zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels geben sollen. Erst nach einer langen Nachtsitzung gelang am Morgen nach dem letzten Konferenztag eine Einigung über diverse Punkte. Etwa, den bislang im Kyoto-Protokoll von 1997 verankerten Anpassungsfonds in das Pariser Abkommen hinüberzunehmen. Dieser Fonds hat für Entwicklungsländer eine hohe Bedeutung.

Schwunglos ans Ziel

Die Bonner Konferenz verlief offenbar nicht mit Schwung, sondern eher im Schleichschritt: Ein Teilnehmer der Konferenz urteilte, es sei noch nie so wenig Adrenalin im Spiel gewesen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sprach von "Trippelschritten beim Klimaschutz" und auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace vermisste "Mut und Enthusiasmus" auf dem Weltklimagipfel:

"Der oft beschworene Pariser Geist blitzt in Bonn kaum auf." Sweelin Heuss, Greenpeace-Geschäftsführerin

Den Pariser Geist wird die UN-Klimakonferenz aber auch in den folgenden Jahren noch oft brauchen, denn man will nicht bei den ehrgeizigen Plänen, die 2015 in Paris verabschiedet wurden, stehen bleiben. Bereits jetzt ist klar: So ließe sich das Zwei-Grad-Ziel nicht mehr halten. Damit die Klimaerwärmung nicht höher ausfällt, müssen alle Staaten der UN-Klimakonferenz nachbessern, und das regelmäßig: Alle fünf Jahre sollen die Nationen ihre eigenen Klimaschutzziele verschärfen. Ab 2018 starten die Nachbesserungsrunden im Testlauf, ab 2023 dann regelmäßig alle fünf Jahre.

"Die Welt steckt in der Kohlefalle - und die UN-Klimakonferenz hat daran nichts geändert. Aus dieser Kohlefalle muss sich die Menschheit befreien, wenn sie die Kosten des Klimawandels begrenzen will." Ottmar Edenhofer, Chef-Ökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK)

"Wir werden uns mühen"

Deutschland, das sich lange als Musterschüler im Klimaschutz gefiel, enttäuschte auf der UN-Klimakonferenz. Angesichts der gleichzeitig stattfindenden Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition aus CDU, CSU, FDP und den Grünen äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bonn nur vage im Bezug auf den Ausstieg aus der Kohle: "Wir in Deutschland werden uns mühen."

Klimagipfel COP 23 Die UN-Klimakonferenz trug in diesem Jahr den Namen "COP 23". COP steht für "Conference of the Parties", die Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention UNFCCC. Diese Konvention wurde im Jahr 1992 in Rio de Janeiro unterzeichnet. In Bonn trafen sich die Delegierten von 197 Staaten zum 23. Mal, daher "COP 23". Parallel kommen beim Klimagipfel seit 2005 auch die Unterzeichner und Ratifizierer des Kyoto-Protokolls zusammen und seit 2016 zudem die Unterzeichner des Paris-Abkommens.

Deutschland übernahm 2017 "nur" die technischen Aufgaben des Gastgebers, den Vorsitz der Konferenz hatte jedoch die Republik Fidschi. Da es auf dem Gebiet des Inselstaats im Pazifik aber keinen Versammlungsort für die bis zu 25.000 Teilnehmer gibt, tagte der Klimagipfel in Bonn, wo auch das Klimasekretariat der Vereinten Nationen seinen Sitz hat. Dort findet der Gipfel immer dann statt, wenn sich kein Gastgeber auf dem Kontinent findet, der turnusgemäß mit der Ausrichtung an der Reihe wäre.

Fidschi - Wortführer beim Klimaschutz Wurzel eines Baums, den der Sturm Winston 2016 auf der Fidschi-Insel Vanua Levu umgerissen hat Der Inselstaat Fidschi leidet wie viele Staaten im Südpazifik unter dem Klimawandel. Seit 1993 ist der Meeresspiegel pro Jahr um durchschnittlich sechs Millimeter angestiegen, also insgesamt fast 15 Zentimeter. Vielerorts an der Küste sind die Böden völlig versalzen. Mindestens 42 Dörfer müssen laut Regierung ins Landesinnere umgesiedelt werden. Der Zyklon "Winston" kostete im vergangenen Jahr 44 Menschen das Leben. Fidschi hat sich in der Region zu einer Art Wortführer in Sachen Klimaschutz entwickelt. Es war das erste Land, das das Klimaabkommen von Paris unterzeichnete. Gerade für kleine und ärmere Staaten, die vom Klimawandel besonders getroffen werden, ist die UN-Klimakonferenz die einzige Chance, ihre Stimme wirklich hörbar zu machen.

Mit oder ohne die USA?

Im Juni 2017 verkündete US-Präsident Donald Trump, die USA werden aus dem Klimaabkommen von Paris aussteigen. Das Abkommen benachteilige die Vereinigten Staaten von Amerika. Doch da der Austritt erst am 4. November 2020 möglich ist, saßen in Bonn auch Vertreter der US-Regierung am Verhandlungstisch der Klimakonferenz. Eine gefürchtete Blockadehaltung gab es aber nicht: Die US-Delegation habe sich neutral und konstruktiv verhalten, meinte die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks am Ende der Klimakonferenz.

Auch aus dem eigenen Land wehte der US-Regierung in Bonn Gegenwind entgegen: Einzelne US-Staaten wie Kalifornien haben zusammen mit verschiedenen Kommunen und Unternehmen das Bündnis "We are still in" ("Wir sind immer noch dabei") geschlossen, das auf eigene Faust die ursprünglich gesteckten Klimaziele erreichen will. Dieses Bündnis war ebenfalls auf dem UN-Klimagipfel vertreten. Und so schlossen sich auch mehrere US-Bundesstaaten der gegen Ende der Klimakonferenz eingegangenen Allianz von 18 Staaten für den Ausstieg aus der Kohle an.



Parallel zu den offiziellen Verhandlungen trafen sich in Bonn Klimaschützer aus aller Welt sowie Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Religionsgemeinschaften und Umweltverbänden.