Trinkwasser in Bayern Aus der Tiefe in den Schlund

Hahn auf, Wasser marsch - direkt in unsre Kehle! Wir Bayern leben in paradiesischen Zuständen, was unser wichtigstes Lebensmittel angeht: Trinkwasser in Hülle, Fülle und Güte. Umsonst ist es trotzdem nicht - und könnte jetzt teurer werden.

Kaum jemand auf der Welt kennt den Luxus, dass aus dem Hahn Trinkwasser fließt. Wir werden hierzulande von der Natur verwöhnt: In Bayern strömt das kostbare Nass reichlich - und zum großen Teil von vornherein von hoher Güte. 92 Prozent unseres Wasser stammen aus dem Grundwasser, das der Boden für uns filtert und rein hält. Zu einem großen Teil so rein, dass es bereits Trinkwasserqualität hat. Bis das Wasser dann aus unserem Hahn fließt, legt es einen weiten Weg zurück. Und benötigt dafür eine aufwändige Infrastruktur:

Der Weg des Trinkwassers













Vorheriges Bild Nächstes Bild Vom Untergrund in den Wasserhahn Das Wasser kommt bei uns aus dem Hahn, keine Frage. Und zwar jede Menge: 134 Liter Trinkwasser pro Tag und Person verbrauchen wir hier in Bayern. Doch bis das Wasser in den Hahn gelangt, legt es einen weiten Weg zurück. Und der beginnt meist in großer Tiefe: im Grundwasser. Die Wasserversorgung - Schritt für Schritt erklärt.

Steigende Trinkwasserpreise in Bayern zu erwarten

Jeder Liter Wasser kostet ...

Bayerns Wasserleitungssystem ist in die Jahre gekommen: Das 115.000 Kilometer lange Leitungsnetz ist mancherorts bis zu hundert Jahre alt. Und muss dringend saniert werden, meint Markus Rauh vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft bei einer Expertentagung im März 2014 in Coburg. Etwa ein Zehntel der Leitungen müsste in absehbarer Zeit saniert werden, mit 330 Millionen Euro pro Jahr an Kosten rechnet das Bayerische Umweltministerium.

Wasserpreise im Durchschnitt Bayern: 1,55 € pro 1.000 Liter

Deutschland: 1,91 € pro 1.000 Liter

Stand: Juni 2016

Bislang sind wir Bayern beim Wasserpreis begünstigt: In vielen Gemeinden entspricht der Preis fürs frische Nass nicht den Kosten, die seine Bereitstellung verursacht, sondern wird durch anderweitige Querfinanzierung niedrig gehalten. Dadurch schwemmt das Wasser aber nicht genügend Geld in die Kassen der Kommunen, um Rohre, Pumpen und Hochbehälter ebenso frisch zu halten, wie wir das Wasser wollen. Auch der Freistaat Bayern werde zur notwendigen Sanierung des Wasserleitungssystems keine weiteren Zuschüsse mehr zahlen. Daher sollten wir Verbraucher uns auf steigende Wasserpreise einstellen, so die Meinung der Experten in Coburg.

Bayerns großer Durst

Bald aufgebraucht? Eine Billion Liter (1 Milliarde Kubikmeter) Grundwasser fördert Bayern jedes Jahr allein für die Trinkwasserversorgung. Die goldene Regel bei der Grundwassernutzung ist: Nie mehr fördern, als sich neu bildet. Und keine Sorge: Jährlich entstehen in Bayern rund 15 Billionen Liter (15 Milliarden Kubikmeter) neues Grundwasser.

Rund 133 Liter Wasser nutzt jeder in Bayern pro Tag, um es zu trinken, sich selbst oder das Auto damit zu waschen, Spül- und Waschmaschine zu betreiben oder den Garten zu gießen. Für ganz Bayern ergibt das eine Gesamtmenge von knapp einer Billion Liter (eine Milliarde Kubikmeter) im Jahr, die die Wasserversorger zur Verfügung stellen - etwa der halbe Chiemsee.

In hoher Qualität aus der Tiefe

Wassertürme

Mehr als 10.000 Brunnen und Quellen holen für uns das Wasser aus der Tiefe, aus den Schichten, die Grundwasser führen. Manchmal wird das Wasser über mehr als hundert Meter hochgepumpt. Nicht nur das geförderte Wasser selbst wird nach den Trinkwasserrichtlinien kontrolliert, auch im Umfeld der Grundwasserbohrungen wird die Qualität des Grundwassers ständig überprüft. Wasserschutzgebiete um die Brunnen sollen die Güte des Grundwassers langfristig sichern.

Wasserschutzgebiete in Bayern

Zwei Drittel des geförderten Wassers sind tatsächlich so sauber, dass sie direkt in die Trinkwasserversorgung eingespeist werden können, ohne ein Wasserwerk zu passieren. In Hochbehältern und Wassertürmen wird das Wasser gespeichert, um den Wasserbedarf durchgehend und mit konstantem Wasserdruck bedienen zu können.

Weitere Wasserquellen

Nicht all unser Wasser kommt aus so großen Tiefen, dass wir es gleich trinken könnten. Ein Fünftel des Wassers wird in Bayern aus gefassten Quellen gewonnen. Hier stammt das Wasser aus Schichten, die sich näher an der Oberfläche befinden und nicht so gut gefiltert sind. Etwa vier Prozent werden über sogenannte Uferfiltrate gewonnen.

Das sind Brunnen, die in der Nähe von Flüssen angelegt werden. Die Fließstrecke zwischen Fluss und Brunnen reinigt das Wasser etwas. Doch die Qualität des Flusswassers ist ungeschützt. Weitere vier Prozent unseres Wassers werden Oberflächengewässern entnommen: Flüssen, Seen oder den beiden großen Talsperren Mauthausen und Frauenau. Auch dieses Wasser ist ungeschützt.

Bayerns Wasserversorgung Rund 2.500 verschiedene Wasserversorgungsunternehmen versorgen Bayern mit Trinkwasser. Für die Sicherung der Qualität sind die Landratsämter zuständig: Ihre Gesundheitsabteilungen kontrollieren das Trinkwasser.

Ein Drittel des gesamten geförderten Wassers wird daher zunächst in den Wasserwerken aufbereitet, bis es die Qualität von Trinkwasser hat. Erst dann wird es in die öffentliche Wasserversorgung eingespeist.

Weite Wasserwege

Nicht immer wird das Wasser dort getrunken, wo es aus dem Boden geholt wird. In ganz Franken gibt es beispielsweise lange Fernwasserleitungen, um auch in Mangelzeiten ausreichend Trinkwasser zu haben. Auch München ist an eine Fernwasserleitung angeschlossen - allerdings aus völlig anderem Grund, denn Grundwasser gäbe es im Schotter um die Landeshauptstadt reichlich: