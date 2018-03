Trümmerteile von Tiangong 1 Chinas Raumlabor stürzt bald auf die Erde

Das chinesische Weltraumlabor Tiangong 1 startete am 30. September 2011 von der Wüste Gobi aus ins All. Im März 2016 brach der Funkkontakt ab. Die Bodenteams verloren die Kontrolle über das Flugschiff. Es war nicht mehr möglich, die Bahn des zwölf Meter langen Moduls anzuheben oder es kontrolliert zum Absturz zu bringen. Seit Herbst 2016 kreist es unkontrolliert um die Erde. Der Luftwiderstand in den oberen Schichten der Erdatmosphäre bremst den Flug, wodurch Tiangong 1 stetig an Höhe verliert.

Damit Satelliten und Raumfahrzeuge - auch beispielsweise die Internationale Raumstation ISS - in einer erdnahen Umlaufbahn nicht an Höhe verlieren, müssen die Raumfahrzeuge regelmäßige "Wiederauflade-Manöver" durchführen. Bis Dezember 2015 wurden diese Wartungsmanöver bei Tiagong 1 gemacht, um eine Betriebshöhe von 330 bis 390 Kilometern über der Erdoberfläche beizubehalten.

Trümmer treffen auf die Erde

Tiangong 1 soll voraussichtlich in der ersten Aprilwoche 2018 in die Erdatmosphäre eintreten und dort verglühen. Das Problem an der Sache: Die Fahrzeugteile, die beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre nicht verglühen - Komponenten aus Titan und Edelstahl, die in der Raumfahrt für besonders stark belastete Tanks und für Teile des Antriebssystems verwendet werden - können theoretisch in einem riesigen, auch bewohnten Gebiet zu Boden fallen.

"Die Wahrscheinlichkeit von einem Trümmerteil verletzt zu werden, ist so hoch wie die Möglichkeit von einem Blitz zweimal in einem Jahr getroffen zu werden." Holger Krag, Europäische Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt

Genaue Vorhersage des Wiedereintritts nicht möglich

Die Gesamtmasse des Raumfahrzeugs betrug beim Start 8,5 Tonnen einschließlich Treibstoff. Weltraumexperten gehen davon aus, dass rund 1,5 bis 3,5 Tonnen des "Himmelspalasts", so die deutsche Übersetzung von Tiangong, wohl den Wiedereintritt überstehen werden und unkontrolliert zu Boden fallen. Allerdings nicht in einem Stück, sondern in mehreren Fragmenten. Erst einen Tag vor dem eigentlichen Wiedereintritt wird es möglich sein, grob vorherzusagen, in welchen Regionen auf der Erde Trümmerteile niedergehen könnten.

"Drei bis vier Tage vorher können wir den genauen Tag eingrenzen, am Tag selbst dann im besten Fall den Zeitpunkt bis auf einige Stunden bestimmen." Holger Krag von der ESA in Darmstadt

ESA-Experte gibt Entwarnung für Deutschland

Das Gebiet in dem Tiangong 1 abstürzen kann - mit Angabe des 43. Breitengrads nördlich und südlich des Äquators.

Holger Krag von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA spricht von "einem Gürtel von 43 Grad südlich bis 43 Grad nördlich des Äquators mit allen Längen". Damit können die Trümmer alle Kontinente - bis auf die Antarktis - und alle Ozeane treffen. Während Süditalien und Spanien als Randgebiete etwas mehr gefährdet sind, sei es ausgeschlossen, dass Teile des "Himmelspalasts" in Deutschland, Österreich oder der Schweiz runter kommen, betont Krag.

Der Aufschlag der Raumstation sei nicht vergleichbar mit einem Meteoriteneinschlag, so Krag. Die Trümmerteile fallen ab 30 Kilometern Höhe mit der normalen Fallgeschwindigkeit. Daher werde es auch keine Einschlagkrater geben.

Weil die mögliche Absturzregion viel Wasser, Wüsten und unbewohnte Gebiete umfasst, sei es fraglich, ob sich nach dem Absturz überhaupt Teile von Tiangong 1 finden ließen. "Es fällt nicht alles auf einen Fleck, sondern verteilt sich über eine Schleppe von 1.000 bis 1.200 Kilometern", sagt Krag.

Chinas Außenposten im All Seit 2003 schickt China Taikonauten, chinesische Astronauten, in die Erdumlaufbahn. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die erste eigene große Raumstation. China verfügt über einen eigenen Raumfrachter, den Tianzhou 1. Zudem wurden bereits zwei kleine Raumlabore, Tiangong 1 (2011 - 2018) und Tiangong 2 (seit 2016), ins All geschickt. Baubeginn für die geplante modulare große Raumstation soll 2019 sein. Der "Himmelspalast" soll mit rund 60 Tonnen aber deutlich kleiner sein als die ISS mit ihren 240 Tonnen. Die Raumfahrer werden dort mehrere Monate leben und arbeiten können. Bis 2022 soll die komplette Station aufgebaut sein. Würde die ISS 2024 ihren Dienst einstellen, hätte China die einzige Raumstation im All. Im September 2017 hieß es, dass auch europäische Astronauten für den Aufenthalt auf der Station trainiert werden, u. a. der deutsche Raumfahrer Matthias Maurer.