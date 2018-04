Fit im Büro Im Stehen abnehmen

"Sport ist Mord" sagen die einen - "Gehen geht immer" halten Sportmediziner gerne dagegen. Dabei geht es nicht so sehr um den Fitnesszustand eines Menschen, sondern darum, dass er gesund bleibt. Denn die Binsenweisheit, wer Sport macht, wird seltener krank, stimmt nach wie vor. Wer als Schreibtischarbeiter mehrere Male pro Stunde kurz aufsteht, um zum Drucker zu gehen oder zu telefonieren, der tut nicht nur was für seinen Rücken, er hat sogar Chancen, ein wenig abzunehmen.

Stehen verbraucht mehr Kalorien

Wer am Arbeitsplatz öfter mal aufsteht, tut was für seine Rücken und sein Gewicht.

Im Stehen verbrennt der Körper pro Minute 0,15 Kalorien mehr als sitzend, haben US-Kardiologen im "European Journal of Preventive Cardiology" ausgerechnet. Ein 65 Kilogramm schwerer Mensch würde in vier Jahren zehn Kilogramm an Gewicht verlieren - wenn er sechs Stunden am Tag steht statt sitzt. Nachdem Schreibtischtäter laut dem DKV-Gesundheitsreport von 2016 insgesamt rund elf Stunden am Tag sitzen, wäre das schon ein guter Anfang. Vergrößern kann man den Effekt durch "zusätzliche Muskelbewegungen", die allerdings nicht direkt zum Kühlschrank führen dürfen.

Körperliche Aktivität hält gesund

"Die zusätzliche Muskelaktivität verbrennt nicht nur mehr Kalorien, sie wird auch in Verbindung gebracht mit niedrigeren Raten an Herzattacken, Schlaganfällen und Diabetes", so der Kardiologe Francisco Lopez-Jimenez von der Mayo Clinic in Rochester. Für ihre neue Studie hatten die Forscher 46 Studien mit insgesamt rund 1.200 Teilnehmern ausgewertet.

Bewegungs-Empfehlungen der WHO

Mehr zum Thema zum Thema Hoch von der Couch! Bewegung ist gesund

Doch was heißt eigentlich körperliche Aktivität? Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche, am besten aufgeteilt in drei bis fünf moderate Trainings pro Woche. Das hilft nicht nur dem Bewegungsapparat, sondern auch dem Herz-Kreislauf-System oder gegen Diabetes und beim Abbau von Stress.

Gehen macht kreativer

Seit Jahren werben Ernährungsmediziner und Rückenexperten dafür, stundenlanges Sitzen am Schreibtisch regelmäßig zu unterbrechen. Neben dem Rücken dankt es auch der Kopf. Denn stehen oder gehen fördert auch die Kreativität. Wem also nach Stunden des Sitzens nichts mehr einfällt: Aufstehen, Fenster öffnen und ein wenig umhergehen! So kann man glatt auf neue Ideen kommen.