Größter Stammbaum der Welt Gene für Lebensdauer nicht entscheidend

Brad Pitt – ein Cousin von Barack Obama? George Clooney – verwandt mit dem ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln? So ist es. Ahnenforschung per Internet oder Gentest machen es heute möglich, die eigenen Wurzeln aufzuspüren – und besondere Verwandtschaften aufzudecken.