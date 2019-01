Redensarten Hier liegt der Hund begraben

Hunde symbolisieren Treue und Wachsamkeit, gleichzeitig aber werden sie in der Bildsprache häufig hergenommen, um Elendes, Niederträchtiges und Unmenschliches abzubilden. Es ist also kein Wunder, dass Hunde mit ihrer starken Symbolhaftigkeit viel Stoff für Redensarten bieten. Man lockt sie unterm Ofen hervor, ist hundemüde, völlig auf dem Hund und leidet unter Hundewetter. Außerdem weckt man schlafende Hunde beziehungsweise lässt es lieber, macht einen alten Hund tot und trägt den Hund zum Jagen. Es gibt den dicken Hund und den falschen, außerdem zur Genüge blöde Hunde und Lumpenhunde.

Eigentlich sind Hunde doch die besten Freunde der Menschen. Aber in der Sprache haben sie es nicht leicht: Man kommt auf den Hund, ist ein Lumpenhund, und Hunde sind entweder dick, blöd, scharf, alt oder falsch. Das ist in der Tat zum Verrücktwerden - aber warum ausgerechnet in der Pfanne?

Dass besagte Hunde dann in der Pfanne verrückt werden, ist also nur sehr verständlich und hat mit der Narrenfigur Till Eulenspiegel zu tun. In einer Geschichte von Till Eulenspiegel wird berichtet, wie er als Brauknecht in Einbeck von seinem Herrn angewiesen wurde, sorgfältig und so gut er könne Hopfen zu sieden, damit das Bier scharf davon schmecke. Doch Till warf, um seinem Herrn einen Streich zu spielen, dessen Hund "Hopf" in seine Braupfanne. Nach seiner Rückkehr fand der Meister entrüstet Hopfens Reste im Kessel. Till behauptete, er habe nur getan, was befohlen war.

Und so schaffte es Hopf nicht nur in die Pfanne, sondern bis in eine Redensart. Heute wird der Hund in der Pfanne nämlich immer dann bemüht, wenn man seine ratlose und entrüstete Verwunderung zum Ausdruck bringen möchte, einem aber wohl die richtigen Worte fehlen.