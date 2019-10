Redensarten Kein Blatt vor den Mund

Erklärung

Früher stand starke Behaarung für Männlichkeit, Kraft und Courage. Hatte jemand Haare an Stellen, an denen gewöhnlich keine wachsen, so galten die Eigenschaften des jeweiligen Körperteils als besonders ausgeprägt. Die Haare auf den Zähnen standen so für eine extreme Bissigkeit bei der Wortwahl.