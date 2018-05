Spielanalyse Das gläserne Spiel

Am 29.10.2011 spielt der FC Bayern gegen den 1.FC Nürnberg. Am Ende gewinnen die Bayern 4:0. Bastian Schweinsteigers Leistung könnte man so zusammenfassen: ein Tor, zwei Torvorbereitungen und 70 Minuten gespielt. Man könnte aber auch sagen: Bastian Schweinsteiger hatte insgesamt 88 Ballkontakte, ist 8,6 Kilometer gelaufen und hat sechs Sprints absolviert. Im Fußball haben schon lange die Zahlen Einzug gehalten. Mit den Daten verspricht man sich einen tieferen Einblick in das Spiel – vor allem vom gegnerischen.

Statt Notizblock und Augenzeugenberichten zählen heute Algorithmen und Videotechnik, wenn es um die Erhebung und Auswertung von Spieldaten geht. Verfügbar ist dank ausgefeilter Technik fast alles – von Ballkontakten bis zu sogenannten "Performancedaten" wie Laufdistanz, Schnelligkeit und Laufwege. Zugriff auf diese Daten haben normalerweise Klubs, die Dienstleister für die Erhebung bezahlen. In der deutschen Bundesliga sind seit der Saison 2011/12 zudem für Bundesligaklubs die Rohdaten aller Spiele zugänglich. Der Anbieter Impire wertet diese im Auftrag der DFL mit Kameras und Scouts in den Stadien aus.

Das System von Impire in Zahlen 2 Kameras Zwei Kameras sind in den Stadien installiert - eine überblickt jeweils eine Spielhälfte. Die Kameras sind dazu da, immer alle Spieler im Blick zu behalten. Mit einem Computerprogramm werden dann alle Spieler markiert. Unterschiede zwischen Impire und anderen Firmen wie Amsico Pro gibt es zum Beispiel in der Anzahl der Kameras. 5 Menschen Insgesamt fünf Menschen sind bei einem Spiel im Einsatz. Für klassische Daten wie Zweikämpfe ist immer noch der Mensch am wichtigsten. Ein Analyst gibt Pässe, Flanken und Zweikämpfe per Headset an einen zweiten Mitarbeiter durch, der die Daten eingibt. Ein Mitarbeiter muss zusätzlich ständig den Ball per Mausklick markieren. Bei den Laufwegen der Spieler sieht es anders aus. Da kommt der Mensch nur zum Einsatz, wenn es Probleme bei der Zuordnung gibt. Kritisch wird dabei zum Beispiel eine Freistoßmauer, sagt Christian Holzer, Vorstand bei der Impire AG. "Die Technik hört dann auf, wenn zwei Spieler mit der gleichen Trikotfarbe sehr eng beieinanderstehen. Die eigentliche Zuordnung funktioniert dann nicht mehr, das System fragt dann nach." Dann einzugreifen, dafür sind zwei weitere Mitarbeiter zuständig. 3.000 Aktionen Rund 3.000 Aktionen werden in einem Spiel erfasst - vom Ballkontakt bis zum Pass. Zumindest dort ist der Mensch noch besonders wichtig. "Wir haben viele Algorithmen im Einsatz, die den Menschen unterstützen, aber letztendlich ist der Mensch noch das entscheidende Element", sagt Christian Holzer. Das Problem ist laut ihm die Semantik des Spiels. Denn die Algorithmen erkennen diese nicht immer. Ein Beispiel von ihm: Ein Spieler trifft die Flanke nicht richtig und dadurch wird sie zum Torschuss. "Jeder wird erkennen, dass er eigentlich eine Flanke schlagen wollte. Diese Intention kann die Maschine noch nicht erkennen." Man arbeite aber daran, dass das Computerprogramm irgendwann auch automatisch beispielsweise eine Ecke oder einen Einwurf erkennen könne. 3.000.000 Positionsdaten 3.000.000 xy-Positionsdaten werden über das Tracking-System übermittelt. Man kann so Laufwege nachverfolgen, aber auch Geschwindigkeiten, Sprints und Laufdistanzen berechnen. Die Art und Weise, wie die Punkte verbunden sind, ist dabei entscheidend. Bundesligaklubs, die über Impire Daten bestellen, interessieren Gesamtdaten aber weniger, verrät Holzer. "Die haben eigentlich immer spezifische Fragestellungen. Das ist der Job des Analysten. Auf Basis dessen, was auf dem Spielfeld passiert ist, werden bestimmte Situationen ausgesucht, die näher untersucht werden." Was aber angefragt werde, das hänge auch immer vom Trainer ab.

29.10.2011: FC Bayern München gegen 1. FCN, Heatmap FC Bayern

Alleine die Daten helfen aber nicht weiter, wenn man sehen will, wie ein Spiel verlaufen ist. So ist die Nachricht vom 1. Spieltag in der Saison 2011/12, dass Lukas Podolski der lauffaulste Spieler der Liga war, zwar statistisch richtig. Aber auf seine Leistung kann man deshalb noch lange nicht schließen. "Laufleistung ist gleich Leistung – das ist nicht richtig", sagte so passend auch Bayern-Coach Jupp Heynckes auf einer Pressekonferenz. Die Frage ist längst, was man daraus macht, das sagt Martin Lames, Sportspielforscher an der Technischen Universität München. Je größer nämlich die Datenflut, desto wichtiger wird es zu wissen, nach was man sucht und wie man es einsetzt.

29.10.2011: FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg. Heatmap 1. FC Nürnberg

"Das große Problem zur Zeit ist, dass man die richtigen Filter findet. Es stellt sich heraus, dass es darum geht, spezifische Situationen zu isolieren und die Auswertung für diese Situationen zu machen", so Martin Lames, Professor für Sportinformatik an der TU München. So sei es zum Beispiel für die Nachbereitung interessant zu sehen, wie die Laufgeschwindigkeiten bei einem Tempo-Gegenstoß beim eigenen Team war. Qualitativ statt quantitativ könnte man die Aufgabe zusammenfassen. Auf dem Weg von den Rohdaten zur richtigen Analyse tummeln sich inzwischen eine Reihe von Anbietern, die bei der Auswertung helfen.

Einsatz von Spielanalyse

Eine Torszene im Spiel FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen

Spielanalysefirmen wie Prozone, mastercoach, Impire und Amisco Pro bieten schon seit Jahren Komplettpakete für Klubs an – von der Gegneranalyse mit spielrelevanten Daten bis zur Performance Analyse mit ausgewählten Spielsequenzen zu Leistungsdaten und dem passsenden Computerprogramm. Manche Vereine sind Kunden mehrerer Anbieter. Für die Suche nach den richtigen Daten haben aber Bundesligavereine auch eigene Spielanalysten oder kooperieren mit Instituten.

Daten für die Taktik

Was macht die Leistung eines Spielers aus? Welche Daten machen Taktik und Spielweise sichtbar? Auch die Wissenschaft interessiert sich für das, was die Daten über das Spiel aussagen können. Forscher wie Martin Lames suchen neue Programme, um die Wichtigkeit des Spielers im Mannschaftsgefüge zu beschreiben. Mit der richtigen Analyse kann man so zum Beispiel aus den Spielerpositionsdaten die taktische Grundeinstellung berechnen. Und auch wie die Mannschaft zusammen agiert, versucht Lames sichtbar zu machen.

Ein Ansatz als Beispiel: Bei beiden Mannschaften in einem Spiel wird die mittlere Position aller Spieler berechnet und durch die Bewegungen der beiden Schwerpunkte kann man sehen, wie die Teams aneinander gekoppelt sind. "Da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass bei hochklassigen Spielen die Mannschaften enger gekoppelt sind, als bei weniger hochklassigen Spielen", sagt Lames. Und das sei ein Zeichen für eine gute taktische Einstellung auf den Gegner. Aber auch in der Praxis wird die Suche nach den richtigen Daten immer ausgeklügelter. Wird das Spiel dadurch durchschaubarer?