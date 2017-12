Stickstoffdioxid-Belastung in Deutschland und Italien Diese Karte zeigt, wie stark die Luft am 22. November 2017 mit Stickstoffdioxid belastet war. Verursacht wird die Luftverschmutzung mit Stickstoffdioxid vor allem durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Erdöl oder Kohle in der Industrie und im Straßenverkehr, etwa durch Dieselmotoren. Eingekesselt von Bergen ist die Po-Ebene in Italien besonders belastet. Geliefert hat diese extrem genauen Daten der neue Erdbeobachtungssatellit Sentinel-5P der europäischen Raumfahrtagentur ESA als eines seiner ersten Ergebnisse.